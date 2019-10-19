Başkentte aşınan metro rayları yenileniyor
Ankara Büyükşehir Belediyesince, metro hattında aşınan rayları yenileme çalışmaları başlatıldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesince, metro hattında aşınan rayları yenileme çalışmaları başlatıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, EGO Genel Müdürlüğünce, Ankara Metrosu Akköprü-İvedik İstasyonları arasında aşınan 250 metre uzunluğundaki rayların değişim ve kaynak çalışmaları, seferlerin yapılmadığı 01.00-05.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.
Rayların değişiminin tamamlanmasıyla, bölgedeki mevcut hız kısıtlaması ortadan kalkarken, yolcuların seyahat süresinin de 1 dakika kısalması öngörülüyor.
Akköprü-İvedik İstasyonları arasında devam eden ray değişim çalışmalarının 28 Ekim'e kadar tamamlanması planlanıyor.