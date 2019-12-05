Başkent'te trafik kazası: 3 yaralı

05.12.2019 18:05 | Son Güncelleme: 05.12.2019 18:10

Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Ayaş Caddesi üzerinde 06 BPE 748 plakalı otobüs ile 06 HC 2036 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Otobüste bulunan yolcular ise olay yerine gelen başka bir araca alındı. Yaralılar Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA