Başkent'te polis ekiplerinin aracını çalıp bir polisi levyeyle yaralayan şüpheli aranıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkent'te polis ekiplerinin aracını çalıp bir polisi levyeyle yaralayan şüpheli aranıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'da otomobilinin lastiği patlayan bir kişi kendisine yardım etmeye gelen trafik polislerinin ekip aracını alarak kaçtı.

Ankara'da otomobilinin lastiği patlayan bir kişi kendisine yardım etmeye gelen trafik polislerinin ekip aracını alarak kaçtı. Gps'den yeri tespit edilen ekip aracının yanına giden polis ekiplerine ise şüpheli levye ile saldırdı. Saldırma sonucunda 1 polis memurunu hafif şekilde yaralanırken şüpheli aranıyor.

Olay, Ankara-Niğde otoyolu Gölbaşı mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi otomobilinin lastiği patlak şekilde sağ şeritte bekledi. Durumu gören trafik polisleri yardım amacıyla durarak duba çekmeye başladı. Polislerin dubaları dizmeye devam ettiğini gören şüpheli ekip aracına binerek olay yerinden kaçtı. Polis, kaçırılan ekip aracının GPS cihazından Selametli Şehit Emrah Mahallesi'ne doğru gittiğini belirledi.

Polis ekiplerine levye ile saldırdı

Şüpheli ise kaçırılan ekip aracıyla Selametli Şehit Emrah Mahallesi'nde beklemeye başladı. Polis ekip aracının bularak kontrol etmeye başladığı sırada şüpheli levye ile saldırarak yaya olarak kaçtı. Saldırma sonucunda 1 polis hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı polise yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye sevk etti. Şüphelinin yakalanması için polis, jandarma ve polis özel harekat ekipleri sevk edildi. Ekipler ise şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı bir çalışma gerçekleştiriyor. - ANKARA

Başkent'te polis ekiplerinin aracını çalıp bir polisi levyeyle yaralayan şüpheli aranıyor

Başkent'te polis ekiplerinin aracını çalıp bir polisi levyeyle yaralayan şüpheli aranıyor

Başkent'te polis ekiplerinin aracını çalıp bir polisi levyeyle yaralayan şüpheli aranıyor

Husumetlisi, otomobille yolunu kestiği genç DJ'yi cadde ortasında vurdu

Husumetlisi, otomobille yolunu kestiği genç DJ'yi cadde ortasında vurdu

 Eski sevgilisinin aracının önünü kesip kurşun yağdırdı! Talihsiz kadın kanlar içinde kaldı

Eski sevgilisinin aracının önünü kesip kurşun yağdırdı! Talihsiz kadın kanlar içinde kaldı

 Avukatı katleden cani eski nişanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! Cinayet öncesini tek tek anlattı

Avukatı katleden cani eski nişanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! Cinayet öncesini tek tek anlattı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title