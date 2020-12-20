Başkent derbisinde Gençlerbirliği ile Ankaragücü yenişemedi
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Başkent derbisinde Gençlerbirliği ile Ankaragücü yenişemedi

20.12.2020 15:37 | Son Güncelleme: 20.12.2020 15:45
Başkent derbisinde Gençlerbirliği ile Ankaragücü yenişemedi

Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği ile Ankaragücü, Başkent derbisinde karşı karşıya geldi. Mücadele, iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Süper Lig'de 13. hafta mücadelesinde Mustafa Kaplan'ın çalıştırdığı Gençlerbirliği ile Mustafa Dalcı'nın çalıştırdığı Ankaragücü kozlarını paylaştı. Başkent derbisi önemli anlara sahne oldu.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Gençlerbirliği 58. dakikada Berat Özdemir'in golüyle öne geçerken, 74'te Saba Lobzhanidze skora dengeyi getirdi. Ceza sahasının solunda topla buluşan Murat Yıldırım, altı pas içindeki Berat'a 'al da at' dercesine pasını verdi. Berat da topu filelere gönderdi. Emre Güral'ın ara pasında topla buluşan Saba Lobzhanidze de son sözü söyledi.

2 DAKİKADA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Gençlerbirliği'nde oyuna 93. dakikada oyuna giren Gökhan Altıparmak, 90+5'te kırmızı kartla oyun dışında kaldı

Alınan bu sonucun ardından Gençlerbirliği 12 puana çıkarken, Ankaragücü de 9 puana yükseldi. Son iki maçından galibiyetle ayrılan iki takım da yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı

Ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği, Sivasspor deplasmanına gidecek. Ankaragücü sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 16:12:05. #1.15#
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