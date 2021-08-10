Başkansız ve antrenörsüz takımı yeni sezona kaptanı hazırlıyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından GMG Kastamonuspor'u yeni sezona takım kaptanı Faruk Öcal hazırlıyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından GMG Kastamonuspor'u yeni sezona takım kaptanı Faruk Öcal hazırlıyor.

Başkanı ve yönetimi temmuz ayında istifa eden ve olağanüstü kongrede 22 milyon 987 bin lira borcu olması nedeniyle yeni bir başkan adayı çıkmayan GMG Kastamonuspor'un kayyuma devredilme süreci başladı.

Kırmızı-siyahlı ekipte, teknik heyetin sözleşmesinin de mayıs ayında sona ermesi üzerine sorumluluğu, kendisinin de sözleşmesi biten takım kaptanı Faruk Öcal üstlendi.

Başkanı, yönetimi, teknik direktörü ve antrenörü bulunmayan GMG Kastamonuspor'u 5 Eylül'de başlayacak yeni sezona stoper Faruk Öcal hazırlıyor.

Öcal, AA muhabirine, sözleşmesi devam eden ve altyapıdan eklenen futbolcularla birlikte kamp çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Son iki sezondur transfer yasaklarının olduğunu, buna rağmen başarılı bir sezon geçirdiklerini savunan Öcal, "Geçen sezonu da başarılı sayıyoruz. Çünkü hem maddi imkansızlıklar hem de kadro kısıtlamasına rağmen ligde kalarak başarılı bir sezon geçirdiğimizi düşünüyoruz." dedi.

"Bu bayrağı yere düşürmeyeceğiz"

Bu sezon başlangıcında ise yönetimin istifa ettiğini anlatan Öcal, şunları söyledi:

"31 Temmuz tarihine kongre kararı vardı. Kulübümüze kimse sahip çıkmadı. Bizler de Kastamonulu genç kardeşlerimle birlikte antrenmanlara başladık. Şu anda başımızda bir yönetim, başkan ya da herhangi bir kimse yok. Kendi çabalarımızla, kendi özgür irademizle antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Amacımız aslında lige katılmak ya da bir başarı elde etmek değil, sadece kulübü yaşatmak. Benim de sözleşmem bitti. Herhangi bir sözleşme uzatmada olmadı. Kastamonuluyuz, Kastamonu için hizmet ediyoruz. Dışarıdan teklifler olmasına rağmen burada kalıp bir mücadelenin içine girdik. Burada mücadele eden Kastamonu çocukları var, mücadele etmeye de devam edeceklerdir."

Futbolculardan Mücahid Çirişoğlu ise yaklaşık 5 sezondur Kastamonuspor'da forma giydiğini anlattı.

Kaptan Faruk Öcal sayesinde takımın bir araya geldiğini anlatan Çirişoğlu, "Bir şeyleri başlatmamıza vesile oldu. Kamuoyunda 'kulüp kapatılacak' diyenler var. Kastamonu bir semt takımı değil, ilçe takımı değil, il takımı. Kardeşlerimizle ve kaptanımızla çalışmaya devam ediyoruz. Belki çok başarılı bir sezon olmayabilir bizim için bu şekilde girersek ama inanıyoruz ki biz bu bayrağı yere düşürmeyeceğiz. Herkes bu bayrak için savaş verecek." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu