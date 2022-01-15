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Başkanlık Kupası'nı Cagner kazandı

Başkanlık Kupası'nı Cagner kazandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Jokey Kulübü tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kupası Koşusu Kartepe Hipodromu'nda düzenlendi.

KOCAELİ (İHA) - Türkiye Jokey Kulübü tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kupası Koşusu Kartepe Hipodromu'nda düzenlendi.

Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kupası Koşusunu, Sabri Aksu'nun sahibi olduğu "Cagner" isimli safkan kazandı. Bu önemli mücadelede jokeyi Ahmet Çelik ile start alan Cagner, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kupası Koşusu'nda zaferin sahibi oldu. Eray Hazar'ın yetiştirmesi, Doru erkek tay, "Cagner" isimli safkan 2022 yılında ilk galibiyet sevinci yaşadı.

Koşuda, "Oğlum Doruk" ikinci, "Kuzey Yağmuru" üçüncü, "Honorable" dördüncü oldu. Koşuyu kazanan atın sahibi Sabri Aksu birincilik kupasını, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın adına Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım'ın elinden aldı. - KOCAELİ

Başkanlık Kupası'nı Cagner kazandı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Türkiye Jokey Kulübü tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kupası Koşusu Kartepe Hipodromu'nda düzenlendi.

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