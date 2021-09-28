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Başkan Zolan hemşehrilerini spor yapmaya davet etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Başkan Zolan hemşehrilerini spor yapmaya davet etti

Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri dolayısıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki sporcu ve kursiyerler ile bir araya gelen Başkan Osman Zolan, tüm hemşehrilerini spor yapmaya davet etti.

DENİZLİ (İHA) - Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri dolayısıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki sporcu ve kursiyerler ile bir araya gelen Başkan Osman Zolan, tüm hemşehrilerini spor yapmaya davet etti.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla Denizli Büyükşehir Belediyespor sporcuları, Denizli Büyükşehir Belediyesi Spor Merkezleri'nde eğitim alan kursiyerler ve aileleri ile bir araya geldi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Spor Oyunları Kompleksi ve Atletizm Pisti'nde gerçekleşen programa Başkan Osman Zolan'ın yanı sıra, Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı, Devlet Sporcusu Hüseyin Çokal, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer ile Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Süleyman Akbulut, Denizli Büyükşehir Belediyespor sporcuları, kursiyerler ve aileleri katıldı. Bir süre sporcuların ve kursiyerlerin antrenmanlarını izleyen Başkan Zolan, sporcu ailelerinin istek ve önerilerini de dinleyerek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Zolan, çocuklarla bir süre masa tenisi ve basketbol oynadı.

"Çocuklar ve gençler bizim geleceğimiz"

Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman gençlerin yanında olduklarını dile getiren Başkan Osman Zolan, "Büyükşehir Belediyesi olarak eğitimcilerimziin nezaretinde gençlerimize 21 ayrı branşta spor yaptırıyoruz. 4 yaşından başlayarak her yaşa istediği branşta spor yapma imkanı sunuyoruz. Çocuklar ve gençler bizim geleceğimiz. Ben buradan tüm Denizlili hemşehrilerimize, çocuklarımıza, gençlerimize mutlaka spor yapmaları çağrısında bulunuyorum. Biz spor yapma noktasında ücretsiz her türlü imkanı sunuyoruz " dedi. - DENİZLİ

Başkan Zolan hemşehrilerini spor yapmaya davet etti

Başkan Zolan hemşehrilerini spor yapmaya davet etti

Başkan Zolan hemşehrilerini spor yapmaya davet etti

Başkan Zolan hemşehrilerini spor yapmaya davet etti

Başkan Zolan hemşehrilerini spor yapmaya davet etti

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Haber: Başkan Zolan hemşehrilerini spor yapmaya davet etti - Haberler Spor
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