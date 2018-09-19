Başkan Zihni Şahin: "Raylı Sistemde 120 Milyonluk Yatırım Yaptık"

Samsun Büyükşehir belediye Başkanı Zihni Şahin, hafif raylı sistemin 3. etabı olan Kurupelit Son Durak-Üniversite Yaşam Merkezi arasındaki çalışmaların son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkan Zihni Şahin çalışmaları yakından takip ettiğini ve incelemelerde bulunduğunu belirterek yapılan hizmetin 120 milyonluk liralık önemli bir yatırım olduğunu söyledi. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi: "Hafif Raylı sistemin 5 etabı bulunmaktadır. 1. etap (Gar-Üniversite Arası L=16 km) Hafif Raylı Sistem Projesi 10.10.2010 tarihinde hizmete açılmış olup 29 adet araç ile hizmet vermektedir. 2. etap (Gar- Tekkeköy Arası L=14 km) Hafif raylı sistem projemizde tüm alt yapı çalışmaları tamamlanmış olup 10.10.2016 tarihinde hizmete açılmıştır. 3. etap (Kurupelit Son Durak- Üniversite Yaşam Merkezi arası L=5,2 km) hafif raylı sistem projesinin ihalesi 02.05.2017 tarihinde yapılmış ve çalışmalar devam etmekte olup, 15 Eylül 2018 tarihi itibari ile test sürüşlerine başlanmıştır. 4. etap (Tekkeköy-Havaalanı Arası L=10 km) Hafif Raylı Sistem Projemizin fizibilite hazırlıkları devam etmektedir. 5. etap (Üniversite-Taflan Arası L=12 km) toplu ulaşım tercihli yol projesinde alt yapı çalışmaları devam etmektedir. İlk etapta mevcut hat tercihli yol olarak yapılmakta olup 2019 yılında hizmete açılması planlanmaktadır. Hafif raylı sistemin başlaması ve devam etmesi noktasında eski Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Milletvekilimiz Yusuf Ziya Yılmaz'a teşekkür ediyorum. Biz de bu çalışmaları hızlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Samsunumuzun ulaşım probleminin çözümüne önemli çeşitlilikler getireceğiz. Katlı otoparklar ve akıllı kent sistemleri ile akıllı ulaşım sistemlerini hayata geçireceğiz. Bunun için önemli adımları ve imzaları attık. Samsunumuzun ulaşım ve trafik problemini tamamen çözeceğiz" dedi.

"140 bin m3 kazı yapıldı 53 bin m3 beton döküldü"

Başkan Zihni Şahin şu bilgileri verdi: "Mevcut Üniversite İstasyonundan başlayarak OMÜ Kampüs hattında yapılmakta olan hafif raylı sistem tramvay hattı, toplam 5177 metre çift hat demiryolu olup, raylı sistem güzergahı üzerinde; 300 m ve 150 m uzunluğunda 2 adet viyadük yapısı, 340 m uzunluğunda 1 adet aç-kapa yapısı (giriş portalı 140 m, tünel bölgesi 70 m ve çıkış portalı 130 m) ayrıca orman bölgesinde 1150 m.lik kısımda yüzde 6,45 eğim bulunmaktadır. Toplam 7 adet istasyon olup, Lojmanlar, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Meslek Yüksekokulu, Yaşam Merkezi, Eğitim Fakültesi ve Hatsonu Yurtlar İstasyonlarıdır. 3 adet yeni trafo merkezi, 3 adet karayolu hemzemin geçiş, 6 adet telsiz baz istasyonu yer almaktadır. Tıp F0akültesi İstasyonunun hastaneye yoğun yolcu geçişini sağlamak amacıyla, 112 m sol, 108 m sağ ve 75 m ana bağlantılı olmak üzere 295 m uzunluğunda çelik üst geçit ve çelik üst geçidi tıp fakültesi önüne bağlayan, karayolunun altından geçen 114 m uzunluğunda 1 adet betonarme box bulunmaktadır. Ayrıca burada toplam 3 adet çıkış ve 3 adet iniş olmak üzere yürüyen bantlar mevcuttur. Raylı sistem ihalesi kapsamında işe başladığımız tarihten bugüne kadar; 140 bin m3 lük kazı, 62 bin m3 lük dolgu, 53 bin m3 beton dökümü, 4 bin 600 ton inşaat demiri, 435 ton çelik imalatı, 194 adet katener direği, 10 bin 354 m hat metre ray döşemesi yapılmış olup projemizin 15 Eylül tarihi itibari ile deneme/test sürüşlerine başlanmıştır. Projenin maliyeti 120 milyon liradır. Hatta kullanılacak olan trenlerin imalatı ise devam etmektedir." - SAMSUN