Başkan Yılmaz: "Köy yollarında kaliteyi yükseltiyor, konforu arttırıyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Yılmaz: "Köy yollarında kaliteyi yükseltiyor, konforu arttırıyoruz"

Başkan Yılmaz: 'Köy yollarında kaliteyi yükseltiyor, konforu arttırıyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İdaresi'nin 2021 yılı köy yolları bakım, onarım, sıcak asfalt ve beton yol çalışmalarının yol programı kapsamında devam ettiğini belirtti.

Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İdaresi'nin 2021 yılı köy yolları bakım, onarım, sıcak asfalt ve beton yol çalışmalarının yol programı kapsamında devam ettiğini belirtti.

Köy yollarında kalitenin yükseltilmesi ve konforun artırılmasını hedefleyen çalışmalar yürüttüklerini söyleyen İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, "Merkez Yokuş yolunda 4 kilometrelik yol yapım onarım, altyapı güçlendirme ve güzergah değişikliği, Merkez Muhatboğazı - Ürünlüçiftliği - Söğütyaylası arası 6 kilometrelik yol yapım onarım, altyapı güçlendirme çalışması, Gediz ilçesi Ece-Sazak yol ayrımı Tepepınar- Yumrutaş köyleri 5 kilometrelik yol yapım onarım, altyapı güçlendirme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. BSK sıcak asfalt çalışmaları kapsamında Merkez Kıranşeyh-Suluköy arası 2,5 kilometrelik yolun 1,5 kilometrelik pmt atımı devam ediyor. Yine Merkezde Çobanlar- Bayat- İnli arası sıcak asfalt yol çalışması tamamlandı. Beton yol yapım çalışmaları kapsamında ise Dumlupınar ilçesi Selkisaray-Kızılca arası 6,5 kilometrelik yolun 4 kilometresi tamamlandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım hizmetleri tüm hızıyla devam etmektedir" dedi. - KÜTAHYA

Başkan Yılmaz: 'Köy yollarında kaliteyi yükseltiyor, konforu arttırıyoruz'
Başkan Yılmaz: 'Köy yollarında kaliteyi yükseltiyor, konforu arttırıyoruz'
Başkan Yılmaz: 'Köy yollarında kaliteyi yükseltiyor, konforu arttırıyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Burcu Biricik İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ozan Tufan Ersun Yanal Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Yılmaz: "Köy yollarında kaliteyi yükseltiyor, konforu arttırıyoruz" - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 12:16:32. #1.14#

title