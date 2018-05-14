Başkan Üzülmez: "Sizlere Her Zaman Kapımız Açıktır"

Kartepe'de faaliyet gösteren inşaat firmaları sahip ve yöneticileriyle bir araya gelen Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, "Ticari hayatın Kartepe'de hareketlenmesi noktasında gereken adımlar atılmaktadır. Sizlere her zaman kapımız açıktır" dedi.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in ev sahipliğinde ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren inşaat firmalarının temsilcileriyle Sukay Park'ta bir araya gelindi. Toplantıya Başkan Üzülmez'in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Yılmaz, Murat Sabri Çakır, Bali Holat, Murat Balaban ve belediye yetkilileri katıldı.

Toplantıda yaptığı konuşmasında kanun çerçevesinde yapılan her yatırıma destek olacaklarını belirten Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, "Sizlerin nasıl çalıştığınızı, bilen empati yapabilen bir belediye başkanı olarak karşınızdayım. Yıllarca sizlerin yaptığı işleri yaptım. Kanunlar çerçevesinde yapacağınız her türlü yatırımda belediye olarak sizlere destek olmaktayız. Ülkemizin ve ilçemizin gelişmesine katkı koyan herkes bizlerin gözünde çok önemli kişilerdir. İstihdama büyük katkı vermektesiniz. Bunun yanında vergilerinizle devlete çok önemli destek vermektesiniz" dedi.

İstek ve taleplere açık olduklarına dikkat çeken Başkan Üzülmez, "Bürokrasi akışında sizlerin önü açılmaktadır. Kartepemiz lojistik merkezidir. Genç bir ilçe olan kentimizde ticaret ve turizm öne çıkmaktadır. Bu yönde çok önemli yatırımlar yapıldı. Turizm alanında önemli noktaya geldik. Kartepemize kamu yatırımları da gelmektedir. Bu sayede Kartepe merkez olma noktasında hızla ilerliyor. İlçemizde yatırımların önünün açılması noktasında imar düzenlemesi yapıldı. Bazı yerlerde ticari akışa destek verdik. Sizlerden gelecek olan istek ve taleplere kapımız açıktır" diye konuştu.

Başkan Üzülmez konuşmasının son bölümünde ticari hayatın Kartepe ilçesinde hareketlenmesi için gereken adımların atıldığını belirterek, inşaat sektöründe yer alan firmaların istek ve taleplerini dinledi. - KOCAELİ