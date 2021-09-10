Başkan Uysal: "Sporu kent kültürü haline getirmek istiyoruz"
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Başkan Uysal: "Sporu kent kültürü haline getirmek istiyoruz"

Başkan Uysal: 'Sporu kent kültürü haline getirmek istiyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalyaspor Kulübü Derneği başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalyaspor Kulübü Derneği başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Uysal, kentte amatör spor branşlarının gelişmesi ve alt yapılarının güçlenmesi için her türlü desteği verdiklerini, vermeye de devam edeceklerini söyledi.

Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Emin Hesapcıoğlu, yönetim kurulu üyeleri Erhan Erdem, Ersan Göbelek ve Genel Koordinatör Cem Manavuşak Başkan Uysal ile makamında bir araya geldi. Görüşmede, çocukların spora yönlendirilmesi, amatör spor branşlarının geliştirilmesi, alt yapıların güçlendirilmesi gibi başlıklar değerlendirildi.

Başkan Uysal, beş yılı aşkın süredir kulüp derneğiyle imzaladıkları protokol çerçevesinde bu alanda birlikte çalıştıklarını söyledi. Amaçlarının sporu bir kent kültürü haline getirmek olduğunu belirten Başkan Uysal, "Tesislerimiz ve diğer olanaklarımızla Antalyaspor'umuzu hep destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz" dedi.

Ziyaretin sonunda, dernek yönetimi Başkan Uysal'a, üzerinde adı ve soyadının yazılı olduğu 07 numaralı Antalyaspor forması hediye etti. - ANTALYA

Başkan Uysal: 'Sporu kent kültürü haline getirmek istiyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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