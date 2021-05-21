Başkan Ulutaş'tan güreşcilere kispet ve eşofman
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Başkan Ulutaş'tan güreşcilere kispet ve eşofman

Başkan Ulutaş'tan güreşcilere kispet ve eşofman
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, müsabakalara hazırlanan belediye güreş takımı sporcularının Ağullu Stadı'ndaki antrenmanlarını izleyerek, onlara kispet ve eşofman takımı verdi.

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, müsabakalara hazırlanan belediye güreş takımı sporcularının Ağullu Stadı'ndaki antrenmanlarını izleyerek, onlara kispet ve eşofman takımı verdi. Beraberinde AK Parti Kaş İlçe Başkanı Okay Bilgin ile birlikte güreşçilerle sohbet eden Başkan Mutlu Ulutaş, müsabakalarda kendilerinden başarı beklediklerini söyledi.

Başkan Ulutaş, ata sporu güreşin sürmesinin önemini vurgulayarak, "İlçemizde de sporcular yetişiyor. Onların ihtiyaçlarının giderilmesi, yer temini ve ulaşımının sağlanması noktasında belediyemiz bugüne kadar destek verdi, bundan sonra da destek vermeye devam edecek. Bunun yanında antrenörlük desteği de veriyoruz. Sporcularımızın kispet, eşofman ve benzeri tüm ihtiyaçlarını belediye olarak karşılamaya çalışıyoruz." dedi.

Belediye güreş takımı sporcularının karşılaşmalarda başarılı olacağına inandığını belirten Başkan Ulutaş, "Hem Kaşımızın hem Antalyamızın sesini, ülkemizde hatta uluslararası müsabakalarda duyuracaklarına inancımız tam. Onların her daim yayındayız, desteğindeyiz." diye konuştu. - ANTALYA

Başkan Ulutaş'tan güreşcilere kispet ve eşofman
Başkan Ulutaş'tan güreşcilere kispet ve eşofman

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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