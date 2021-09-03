Kaş Belediye Başkanı Ulutaş, ilçenin başarılı güreşçilerini ödüllendirdi

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Antalya, Manisa ve Denizli'deki yağlı güreşlerde dereceye giren ilçedeki güreşçileri altınla ödüllendirdi.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Antalya, Manisa ve Denizli'deki yağlı güreşlerde dereceye giren ilçedeki güreşçileri altınla ödüllendirdi.

Ulutaş, kendisini ziyaret eden güreşçiler Tunahan Hasar, Aydın Yılmaz ve Süleyman Tugan'ın Kaş'ı en iyi şekilde temsil ettiklerini belirterek, tebrik etti.

Belediye olarak her daim sporcuların yanında olduklarını dile getiren Ulutaş, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve belediye işbirliğinde güzel çalışmalar yürütüyoruz. Altyapı desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Bundan sonraki müsabakalarda da gençlerimizden dereceler, başarılar bekliyoruz." dedi.

Güreşçilerden Hasar, Ulutaş'a destekleri için teşekkür etti. Elmalı ilçesinde gerçekleştirilecek güreşlerde de mücadele edeceklerini aktaran Hasar, aynı başarıyı burada da sergileyeceklerini kaydetti.

Aydın Yılmaz da Kaş'ı başarıyla temsil etmeye çalıştıklarını söyledi.

Ulutaş, sporculara altın hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci