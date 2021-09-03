Kaş Belediye Başkanı Ulutaş, ilçenin başarılı güreşçilerini ödüllendirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaş Belediye Başkanı Ulutaş, ilçenin başarılı güreşçilerini ödüllendirdi

Kaş Belediye Başkanı Ulutaş, ilçenin başarılı güreşçilerini ödüllendirdi
Anadolu Ajansı / Talip Demirci - Haberler | Güncel

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Antalya, Manisa ve Denizli'deki yağlı güreşlerde dereceye giren ilçedeki güreşçileri altınla ödüllendirdi.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Antalya, Manisa ve Denizli'deki yağlı güreşlerde dereceye giren ilçedeki güreşçileri altınla ödüllendirdi.

Ulutaş, kendisini ziyaret eden güreşçiler Tunahan Hasar, Aydın Yılmaz ve Süleyman Tugan'ın Kaş'ı en iyi şekilde temsil ettiklerini belirterek, tebrik etti.

Belediye olarak her daim sporcuların yanında olduklarını dile getiren Ulutaş, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve belediye işbirliğinde güzel çalışmalar yürütüyoruz. Altyapı desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Bundan sonraki müsabakalarda da gençlerimizden dereceler, başarılar bekliyoruz." dedi.

Güreşçilerden Hasar, Ulutaş'a destekleri için teşekkür etti. Elmalı ilçesinde gerçekleştirilecek güreşlerde de mücadele edeceklerini aktaran Hasar, aynı başarıyı burada da sergileyeceklerini kaydetti.

Aydın Yılmaz da Kaş'ı başarıyla temsil etmeye çalıştıklarını söyledi.

Ulutaş, sporculara altın hediye etti.

Kaş Belediye Başkanı Ulutaş, ilçenin başarılı güreşçilerini ödüllendirdi
Kaş Belediye Başkanı Ulutaş, ilçenin başarılı güreşçilerini ödüllendirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Emine Erdoğan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Ezgi Mola Münir Özkul Deniz Akkaya Derya Şensoy
Spor Muslera Ali Öztürk Salih Uçan Samet Aybaba Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kaş Belediye Başkanı Ulutaş, ilçenin başarılı güreşçilerini ödüllendirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.09.2021 14:49:32. #1.13#

title