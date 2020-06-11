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Başkan Üçok, Ankara'dan yatırım müjdeleri ile döndü

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Ankara'da gerçekleştirdiği ziyaretler ile Suluova'ya yatırım müjdeli haberlerle döndü.

Başkan Üçok, Ankara'dan yatırım müjdeleri ile döndü
11.06.2020 17:38 | Son Güncelleme: 11.06.2020 18:09

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Ankara'da gerçekleştirdiği ziyaretler ile Suluova'ya yatırım müjdeli haberlerle döndü.

Bakanlar, bakan yardımcıları ve genel müdürler ile görüşen Başkan Üçok ilçeye yönelik müjdeleri paylaştı. Başkan Üçok, müjdelerle döndüğü Ankara ziyaretinde; Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç ile görüşmeler yaptı.

"Atık Su Arıtma Tesisimize 12 milyon euroluk AB fon desteği"

İki günlük yoğun ve oldukça verimli geçen programlarında il ve tüm ilçelerin ekonomisine, sosyal hayatına katkı sağlayacak, değişim ve dönüşümüne hız katacak projelere destek sözünü aldıklarını ifade eden Başkan Üçok, "Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum Beyefendiden Atık Su Arıtma Tesisimize 12 milyon euroluk AB fon desteği, Millet Bahçesi Projemize 2 milyon TL, Sıfır Atık Projemize 250 bin TL ve 200 adet çöp konteyneri, imar uygulaması desteği, Besi Çiftlikleri Projemizin TOKİ marifetiyle yapılması sözünü, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank Beyefendiyi ziyaretimizde Mevcut Organize Sanayi Bölgemizin alt yapısının tamamlanması, OSB arazisinin büyütülmesi ve yeni yatırımcılar konusundaki taleplerimizi ilettik ve Bakanımızdan hepsinin sözünü aldık. Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli Beyefendiyle görüşmemizde; arazi toplulaştırması ve basınçlı sulama, köylerimize sulama göleti, meraların ıslahı taleplerimizi ilettik ve destek sözü aldık. Milli Eğitim Bakan Yardımcılarımızla yaptığımız görüşmelerde; Saraydüzü İlkokul Binası, Kız İmam Hatip Lisesi yurt binasına donatım malzemesi ile ilerleyen dönemlerde yapılacak yeni eğitim-öğretim yatırımlarının sözünü aldık" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarının devamında ise Başkan Üçok, "AK Parti Grup Başkanımız hemşehrimiz değerli hocam Prof. Dr. M. Naci Bostancı'yı Gazi Meclisimizde ziyaret ettik. Belediyelerimize ve özel idaremize mali ve araç desteği hususunda talepte bulunduk. Her daim bizden desteklerini esirgemeyen Grup Başkanımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Ziyarette Belediye Başkanı Fatih Üçok'un yanı sıra Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Amasya Milletvekilleri M. Levent Karahocagil, Hasan Çilez, AK Parti Amasya İl Başkanı M. Akif Kesmekaya, İl Genel Meclis Başkanı Zeki Eraslan, Belediye Başkanları Bayram Öztürk ve Mehmet Uyanık da yer aldı. - AMASYA

Kaynak: İHA

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