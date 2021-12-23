Başkan Sülük'ten turşu atölyesinde inceleme

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, kurulumu tamamlanan turşu atölyesinde incelemelerde bulundu.

2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında ilçeye kazandırılan turşu atölye hakkında S.S. İskilip Yöresel Ürünler Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Suna Kambur, Başkan Sülük'e bilgi verdi. Proje birimi tarafından hazırlanan ve Valilik tarafından hayata geçirilen turşu atölyesi projesinin kurulum aşamasının tamamlandığını dile getiren Belediye Başkanı Ali Sülük, "Turşu atölyemizin en kısa zamanda faaliyete başlaması için gerekli çalışmaları yapacağız. Turşu atölyemiz üreten kadınlarımıza ve ilçemize hayırlı olsun" dedi. - ÇORUM