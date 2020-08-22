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Başkan Soyer kulüplerle bir araya geldi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) bünyesindeki İzmir spor kulüpleri ile bir araya geldi.

Başkan Soyer kulüplerle bir araya geldi
22.08.2020 12:02 | Son Güncelleme: 22.08.2020 12:05

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) bünyesindeki İzmir spor kulüpleri ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıya Göztepe ve Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Menemenspor Başkanı Tahir Şahin, Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, Bucaspor Başkan Vekili Mehmet Sevinç, Bergama Belediyespor Spor Müdürü Muhammet Şahin, İzmirspor Başkanı Emin İşletir,  İZVAK Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erten, Başkan Vekili İrfan Erol, yöneticiler Fatih Tanfer ve Erdem Meço katıldı. 

Geçtiğimiz sezon kulüplere ekonomik yardımda bulunan Soyer, yeni sezonda da kulüplere desteklerinin devam edeceğini belirtti. İzmir ekiplerinin kentin tanıtımında önemli bir değer olduğunu aktaran Soyer, "İzmir kulüplerimiz hepsi ayrı ayrı çok değerlidir. Kentimizin tanıtımına çok büyük katkıları var. Bu konuyu çok önemsiyorum. Kulüplerimizin, pandemi kaynaklı olarak büyük gelir kaybına uğradıklarının farkındayım. Geçen sezon destek sağladık.Yeni sezonda da bütün gücümüzle kulüplerimize katkı sağlamaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

ALİ ERTEN: KULÜPLERİMİZ İZMİR'İN EN DEĞERLİ MARKALARIDIR

İZVAK Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erten ise kulüplerin, İzmir ekonomisine ve marka değerine büyük katkı sağladığını ifade ederek, "Kulüplerimiz, İzmir'in en değerli markalarıdır. Geçtiğimiz sezon çok zor bir sezondu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kulüplerimize ekonomik destek sağladı. Bunun için teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki sene de maddi desteğin devam etmesi konusunda fikir birliğine varıldı. Ekim sonu gibi yeniden buluşarak yeni sezona ait bütçe planlaması yapacağız.Ayrıca, bizler de İZVAK olarak kulüplerimize gelir getirecek projeler ve işbirlikleri geliştireceğiz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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