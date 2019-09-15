Başkan Semih Esen, aşure ikram etti

15.09.2019 15:47

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı Belediyesi 10. Geleneksel Aşure Gününde, Konyaaltı Belediyesi Konyaaltı Cemevi önünde vatandaşlara aşure ikram etti.



Konyaaltı Belediyesi tarafından Konyaaltı Belediyesi Konyaaltı Cemevinde düzenlenen Geleneksel Aşure Gününde, vatandaşlara aşure ikram edildi. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Ahmet Kumbul, CHP Antalya Milletvekilleri Cavit Arı ve Aydın Özer ile Alevi Dedesi Kenan Akbaba da katıldı. Birlik, beraberlik ve paylaşımların arttığı Muharrem ayında gerçekleştirilen aşure ikramı, Alevi Dedesi Kenan Akbaba'nın "Aşure Duası"yla başladı.



Aşure ikramı öncesi konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Esen, aşurenin birlik ve beraberliği simgelediğini ifade etti. Esen, "Aşure bu güne kadar pek çok kültürde var olan, pek çok kültürde uygulanmış olan bir gelenektir. Bizi burada bugün bir arada toplayan Aşure Günü, Hazreti Hüseyin'i anlamak, Ehl-i Beyt'i anlamaktır. Yolundan vazgeçmemiş, Hazreti Hüseyin'i son nefesine kadar bırakmayan 72 yoldaşının şehit edilişini anmaktır. Dolaysıyla aşure demek, Muharrem ayının 12 orucunu uğurlamak demektir. Bu orucun neticesinde birlik ve beraberliği kavramak demektir. Biz dosttan yana, biz sevgiden yana, biz adaletten yana biz mazlumdan yana her zaman taraf olduk. Bunlarla bir arada olanlarla da her zaman bir ve beraber olacağız. Bunu söylemek için buradayız. Biz burada Alevilere ait olan ve sonsuza kadar da hep Alevilere ait olacak olan Cemevi'nde ne söyleyip ne söylemeyeceğimizi bilerek bulunuyoruz. Bu Cemevi yapıldığı günden bu güne ve sonsuza kadar hiçbir Alevi'ye kapısı kapalı olmayacak ve en iyi Cemevlerinden birisi olacak. Sizler tarafından yönetilecek ve sizlere hizmet edecek. Bunun sözünü ve müjdesini sizlere veriyorum diye konuştu.



Konuşmasının ardından Esen, protokol üyeleriyle birlikte kazanların başına geçerek vatandaşlara aşure ikram etti. Konyaaltı Belediyesi Geleneksel Aşure Günü, Naciye Çokbilir'in konseriyle devam etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA