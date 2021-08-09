Başkan Seçer, muaythai şampiyonlarının buluştuğu geceye katıldı
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Başkan Seçer, muaythai şampiyonlarının buluştuğu geceye katıldı

Başkan Seçer, muaythai şampiyonlarının buluştuğu geceye katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye ve dünya muaythai şampiyonlarının karşılaştığı 'Şampiyonlar Gecesi'ne katıldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye ve dünya muaythai şampiyonlarının karşılaştığı 'Şampiyonlar Gecesi'ne katıldı. Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda düzenlenen gecede Başkan Seçer'e spora ve sporcuya desteklerinden dolayı plaket takdim edildi.

Gecede konuşan Başkan Seçer, her zaman sportif faaliyetlerde, kültürel, sanatsal faaliyetlerde bu çabayı gösteren sivil toplum kuruluşlarının, spor kulüplerinin yanında olacaklarını söyledi. Sporun birleştirici gücü olduğunu, genç neslin her zaman sporla ve sanatla iç içe olması gerektiğini ifade eden Seçer, "Burada hepimiz bir aradayız. Bu güzel kentte insanların siyasi görüşünden bölgesel farklılığına kadar her şey bir potada eriyor. Burada bir spor seyircisi olarak centilmence bu müsabakaları izliyoruz. Burada olmamız güzel. Benim de Belediye Başkanınız olarak sizlerle olmam güzel. Gençlerle olmak çok güzel. Gençlerin her zaman sporla, sanatla uğraşması, onların yetişmesi adına iyi bir birey olması adına, kötü alışkanlıklardan uzak durması adına çok değerli uğraş alanları. Her zaman sportif faaliyetlerde, kültürel, sanatsal faaliyetlerde bu çabayı gösteren sivil toplum kuruluşlarının, spor kulüplerinin yanında olacağız. Bugüne kadar olduk, bundan sonra da bu birlikteliğimiz, bu desteklerimiz devam edecek. Ben burada mücadele edecek olan sporcu evlatlarımıza başarılar diliyorum. Burada kazanan ya da kaybeden olmayacak. Birbirlerine müdahale ederken, bir düşmana müdahale ediyor gibi değil bu bir sportif faaliyet, bir sanat. Buna bir teknik geliştirme olarak bakmak lazım. Birbirimize sevgi ile bakalım, saygı ile bakalım. Mersin huzur kenti, kardeşlik kenti, birlik kenti, beraberlik kenti. Buradan da bu mesajı tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya da vermek istiyorum" dedi.

Seçer'e konuşmasının ardından Muaythai Federasyonu kurucularından ve Muaythai Federasyonu EMF Asbaşkanı Hasan Yıldız ile Muaythai Federasyonu Teknik Koordinatörü Hakan Şahade plaket takdim etti. - MERSİN

Başkan Seçer, muaythai şampiyonlarının buluştuğu geceye katıldı
Başkan Seçer, muaythai şampiyonlarının buluştuğu geceye katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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