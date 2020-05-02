Başkan Sayan, oğlu PKK tarafından kaçılan babayı Bakan Soylu ile görüştürdü
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Başkan Sayan, oğlu PKK tarafından kaçılan babayı Bakan Soylu ile görüştürdü

Başkan Sayan, oğlu PKK tarafından kaçılan babayı Bakan Soylu ile görüştürdü
02.05.2020 21:43 | Son Güncelleme: 02.05.2020 21:44

AĞRI Belediye Başkanı Savcı Sayan, Eleşkirt ilçesine bağlı Çatkösedağ köyünde oturan ve 5 yıl önce oğlu PKK tarafından kaçırılan Bedirhan Çur'u, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüntülü görüştürdü.

AĞRI Belediye Başkanı Savcı Sayan, Eleşkirt ilçesine bağlı Çatkösedağ köyünde oturan ve 5 yıl önce oğlu PKK tarafından kaçırılan Bedirhan Çur'u, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüntülü görüştürdü.

Diyarbakır'daki HDP İl Başkanlığı önünde dağa kaçırılan çocukları için eylem yapan ailelere katılan Çur ailesi, aylarca burada kaldı. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle eyleme ara verilince Bedirhan Çur, Ağrı'ya dönüp, köyünde çobanlık yapmaya devam etti. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Bedirhan Çur'u arazide ziyaret etti. Başkan Sayan, Bedirhan Çur'a ulaşmak için araçların giremediği dağlarda birkaç kilometre yürüdü. Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde yarım kolilerini Bedirhan Çur'a teslim eden Sayan, daha sonra Bakan Süleyman Soylu'yu görüntülü aradı. Sayan, Bedirhan Çur'u Bakan Soylu ile görüştürdü. 

'BİZİM GÖREVİMİZ SİZİ EVLATLARINIZ İLE BİR ARAYA GETİRMEK'Bakan Süleyman Soylu, baba Bedirhan Çur'a, "Merak etme sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu meselelerin çözülmesi için büyük bir gayret sarf ediliyor. Hem güvenlik güçlerimiz gayret ediyor. Sizin bu arzunuz bizim başımız üstünedir. Bizim görevimiz sizi evlatlarınız ile bir araya getirmek. Bilesin ki gönlünden ne geçiyorsa bizimde gönlümüzden o geçiyor" dedi.  Baba Çur ise "Çocuğumuzu PKK kaçırmış, çocuğumu istiyorum" diye konuştu.SOYLU, SAYAN'I TEBRİK ETTİBakan Soylu, Belediye Başkanı Savcı Sayan'a "Sayın Başkanım çok anlamlı işler yapıyorsunuz, tebrik ediyorum. Allah gücünüze güç katsın inşallah" dedi.Savcı Sayan ise Bakan Soylu ile yaptığı konuşmasında, "Sayın Bakanım, Vefa Destek Grubu olarak burada sürü çobanlarına yardım getirdik. Çok teşekkür ederim Sayın Bakanım. Burası daha önce PKK'nin kampıydı, insanları burada sorguya çekiyorlardı. Çok şükür dağlar bizimdir, Allah razı olsun efendim" diye konuştu. Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Belediye Başkanı Savcı Sayan şunları söyledi: "Biz Eleşkirt'in Çatkösedağ köyündeyiz. Cumhurbaşkanımızın talimatları üzerine İçişleri Bakanımızın talimatları üzerine Vefa Destek Grubu olarak çobanlık yapan kardeşlerimizi ziyaret etmeye geldik. Onlara yardım kolisi getirdik. Aynı zamanda burada çobanlık yapan Bedirhan kardeşimiz, oğlu PKK tarafından kaçırılan bir baba. Daha önce Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde nöbetteydi şimdi memleketinde çobanlık yapıyor. Kendisini ziyaret ettik." 'EŞİMİN KAFASINA SİLAH DAYADILAR'

Bedirhan Çur, konuşmasında gözyaşlarına hakim olamadı. Oğlunu istediğini belirten Çur, oğlunun kaçırılırken 18 yaşında olduğunu ve 5 yıldır oğlunu beklediğini vurgulayarak, "8 çocuğum var, PKK 18 yaşında bir çocuğumu çobanlık yaptığı sırada kaçırdı. 2 ay çobanlık yaptıktan sonra köye geri geldi. Köye geldiği bir gün çocuğumu alıp kaçırmışlar, her tarafı aradık çocuğu bulamadık. Millet benim çocuğumu PKK'nın kaçırdığını söyledi. Oğlumun tutulduğu yeri öğrendik, eşimle birlikte gittik, o bölgenin sorumlusu bizi karşıladı, oğlumuzu istedik, eşimin kafasına silah dayadı, 'Sizi burada öldüreceğim' dedi. Peki yazık değil mi? 18 yaşındaki çocuğum, günah değil mi? Ben onları Allah'a havale ediyorum" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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