Başkan Özdebir: "Kısa çalışma ödeneği desteği devam etmeli"
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Başkan Özdebir: "Kısa çalışma ödeneği desteği devam etmeli"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Başkan Özdebir: 'Kısa çalışma ödeneği desteği devam etmeli'

ANKARA (İHA) – Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, "Nace koduna göre belirlenecek imalat sanayi sektörlerinde kısa çalışma ödeneği mutlaka devam etmeli" ifadelerini kullandı.

ANKARA (İHA) – Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, "Nace koduna göre belirlenecek imalat sanayi sektörlerinde kısa çalışma ödeneği mutlaka devam etmeli" ifadelerini kullandı.

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, 31 Mart tarihinde sona erecek olan kısa çalışma ödeneği desteğinin, sanayi işletmelerinin nitelikli insan kaynağını kaybetmemesi için devam etmesi gerektiğini belirtti. Özdebir, "Pandemi sürecinde ülkemiz de tüm dünya ile birlikte zor bir dönemden geçiyor. Ülkemizin üretim gücünü kaybetmemesi için sanayi işletmelerimizin nitelikli insan kaynağını muhafaza edebilmesi lazım. Özellikle Nace koduna göre belirlenecek imalat sanayi sektörlerinde kısa çalışma ödeneği mutlaka devam etmeli. Böylece işten çıkarmalar da belli ölçüde yavaşlar. Sıkıntıya düşen firmalarımız da bu imkandan faydalanarak, yetişmiş elemanlarını çıkarmak zorunda kalmayacak ve çalışanlarımız da işlerini kaybetmeyecek" açıklamalarında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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