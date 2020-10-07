Başkan Özcan'dan OSB'ye 2 yeni fabrika müjdesi

Tokat'ın Niksar İlçe Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Niksar Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'ne 2 yeni fabrikanın kurulacağının müjdesini verdi.

Tokat'ın Niksar İlçe Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Niksar Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'ne 2 yeni fabrikanın kurulacağının müjdesini verdi.

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Niksar Organize Sanayi Bölgesinde kuru-yaş sebze ve meyve ile alakalı iki adet firmanın kurulacağını ve yakında inşaata başlayacağını duyurdu.

Tarıma dayalı sanayi ile ilçenin yükseleceğini belirten Başkan Özcan; "Niksar Organize Sanayi Bölgemizde geçtiğimiz gün bir firmanın tarıma dayalı fabrika kuracağı müjdesini vermiştik. Bugün itibariyle yine bir başka firmamıza ruhsatını teslim ettik. Yeni tahsis ettiğimiz yerde yatırımını yapacak olan firmamız saatte 10 ton domates kurutma fabrikası kurulacak. Bununla birlikte ilçemizde bir yandan istihdam artarken diğer taraftan üreticimiz kazanacak. İstihdam sürsün, Niksar büyüsün diye çalışıyoruz" dedi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı