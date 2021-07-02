Başkan Örki'den şampiyonlara teşekkür plaketi

Pamukkale Belediyespor'un 2021 yılı içinde elde ettiği başarılara imza atan sporcularına Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'den teşekkür plaket verildi.

Pamukkale Belediyespor'un 2021 yılı içinde elde ettiği başarılara imza atan sporcularına Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'den teşekkür plaket verildi.

Pamukkale Belediyesporlu sporcular 2021 yılı içinde önemli başarılara imza attı. Pamukkale Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı oturumundan önce başarılı sporculara teşekkür plaketleri düzenlenen törenle verildi. Pamukkale Belediye Spor Kulübü Onursal Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki spor konusuna önem verdiklerini ifade ederek, "2021 yılı içinde hem takım hem de bireysel dallarda kulübümüzün sporcuları başarılı sonuçlar elde etti. Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız 2. Lig'e yükseldi. Halter, Kick Boks, Masa Tenisi, Taekwondo ve Judo dallarında derece alan sporcularımız bizleri gurulandırdı. Bizim kulübümüzle amacımız sporu tabana yayarak daha çok gencimizin spor yapmasına imkan sağlamak. Bunun için gelecek hafta ihalesi yapılacak olan tesislerimizi hayata geçirip gençlerimizin hizmetine sunacağız. Bizleri gururlandıran tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve yöneticilerimizi kutlar başarıların devamını dilerim" dedi. Pamukkale Belediyespor Kulübü Başkanı Birol Konak ise 2019 yılında 2 branşta aldıkları kulübü 10 branşta aktif hale getirdiklerini belirterek, "Başkanımızın destekleriyle hem takım hem de bireysel dallarda branşlarımızı aktifleştirdik. Yapılacak olan tesislerle daha büyük başarışlara imza atacağız. Bizlere destek veren başkanımız Avni Örki ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Konak, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye Pamukkale Belediyespor forması hediye etti.

Törende ilk olarak Denizli Kurumlar Arası Masa Tenisi İl Birinciliği'nde 28 takım arasında şampiyon olma başarısını gösteren masa tenisi takımının plaketleri verildi. Sporcular Sedat Hız, Muzaffer Emir Ülge ve Hüseyin Batmaz'a plaketlerini Başkan Örki verdi. 17-19 Haziran tarihlerinde Bursa'da yapılan Türkiye Halter Şampiyonası'nda Yıldızlar Kategorisinde silkmede 95 kilogram, koparmada da 75 kilogram kaldırıp toplamda 170 kilogram ile Türkiye Beşincisi olan Fatih Çetin ve yine aynı şampiyonada U15 Kategorisinde koparmada 75, silkmede de 95 kilogram kaldırarak toplamda 170 kilograma ulaşarak kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan Ali Osman Çınlar ve Antrenör Ferhat Coşkun'un plaketleri verildi. 10-16 Mart tarihleri arasında İstanbul'da yapılan 8. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası'nda 44 kilogramda altın madalya almaya hak kazanan Ceyda Gencer ve antrenör Abdullah Çırak da plaket alan isimlerden oldular. 8-11 Nisan 2021 tarihlerinde Antalya'da yapılan "6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası"nda 65 kg bayanlar K1 Kategorisinde üçüncü olan Nafize Güçlü, 67 kg Low Kick'te üçüncülüğü elde eden Emre Özeren ve 79 kg Kick Light kategorisinde şampiyon olan Ahmet Burak Canbeldek ve antrenör Zekai Doruk, Şırnak'ta yapılan olan şampiyonaya katıldıkları için törende yer alamadılar.

Bursa ve Yalova'da yapılan Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Lig maçlarında 16 takım arasında oynadığı 10 maçı da galibiyetle kapatan Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın sporcu, teknik adam ve yöneticilerine de plaketleri Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkale Belediyespor Kulüp Başkanı Birol Konak ve mecliste grubu bulunan partilerin grup başkanvekilleri tarafından verildi. Mavi-beyazlı takımın kaptanı Doğancan Köktaş, şampiyonluk kupasını Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye teslim etti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı