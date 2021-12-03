Başkan Ömer Günel Travel Turkey fuarını ziyaret etti.

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 15. kez kapılarını açan Travel Turkey İzmir ve TTI Outdoor Fuarı'na katıldı. 58 ülkeden katılımcının yer aldığı fuarda yer alan stantları ziyaret eden Başkan Ömer Günel, 2022 turizm sezonunun pandemi nedeniyle zor günler geçiren turizmciler açısından başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TÜRSAB Fuarcılık A.Ş. tarafından, 'Olmak istediğim her yer' temasıyla düzenlenen 15'inci Travel Turkey İzmir ve TTI Outdoor Gaziemir'de başladı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın ve Kuşadası'nda faaliyet gösteren turizm firmalarının stantlarını ziyaret etti.

Ziyaretinde Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Turizmci ve Kuşadası Belediyesi Turizm Komisyonu Başkanı ve Meclis Üyesi Fahrettin Çiçek ile bir araya gelen Başkan Ömer Günel, turizmde bir an önce normalleşmeye ihtiyaç duyulduğunun altını çizerek şöyle konuşu "Her şey yolunda giderse turizm rakamlarımız üst seviyede olacak. Geçim kaynağı turizm olan kentlerimizin başka alternatifi yok. Turizmcilerimiz büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Bizim turizm rakamlarının normalleşmesine ihtiyacımız var" dedi. - AYDIN