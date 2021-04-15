Başkan Mustafa Cengiz'den Donk hakkında olay sözler: Cinsel ilişki partilerinden bıktık!

G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz'in, "Futbolcuların haysiyet ve şereflerini hatırlamaları lazım. Bunu neden yapmıyor futbolcularımız? Adamın ipinde değil" söylemi oyuncuları isyan noktasına getirmişti. Bu polemiğe bir yenisi daha eklendi. Donk'un cinsel ilişki partilerden bıktık diyen Cengiz, "Akşam cinsel parti, sabah idman. Performanslarını başka yere harcıyorlar. İşin eğlencesindeler" diye konuştu. Başkan Cengiz, takımın tam çalışamamasındaki sebebin ise Terim olduğunu iddia etti.

Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın galibiyet özlemi üç maça yükseldi. Son haftalardaki büyük düşüş sonrası Galatasaray'daki mevcut kriz gün yüzüne çıktı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yapılan genel kurulda futbolculardan ve Fatih Terim'den dert yandı. Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre; Mustafa Cengiz, Fatih Terim'in başka ülkelere gitmesini de eleştirdi.

"AKŞAM PARTİ SABAH İDMAN"

Ryan Donk hakkında Mustafa Cengiz, "Donk'un cinsel ilişkili partilerinden bıktık. Futbolcular doğru dürüst antrenman yapmıyor. Akşam parti, sabah idman... Performanslarını başka yere harcıyorlar. İşin eğlencesindeler" diye konuştu.

"BİR ABD'YE GİDİYOR, BİR BODRUM'A"

Cengiz'in, Terim hakkında ise "Bir ABD'ye gidiyor, bir Bodrum'a gidiyor. Takımın tam çalışamamasındaki sebeplerden biri de bu" dediği aktarıldı.

"ADAMIN İPİNDE DEĞİL"

Mustafa Cengiz, birkaç gün önce ise kulüp televizyonunda şu sözleri kullanmıştı: "Ölümüne mücadele etmeleri gerekiyor. Adamın ipinde değil. Profesyonelce bakıyorlar. Türk futbolcular nerede o zaman!"

"OĞLUM HASTA!"

Mustafa Cengiz'in Donk'a yönelik sözlerinin öncesinde tecrübeli futbolcu birçok kez bu tarz olayların içinde yer almıştı. Donk, Babel ve eski takım arkadaşı Lemina ile maç öncesinde sabaha kadar alkollü bir ortamda eğlence yapmış, konuyla ilgili Donk, "Oğlum hasta, o yüzden yoktum" diye bir açıklamada bulunmuştu.

ARNAVUTKÖY'E KADAR KOŞMUŞTU

Ryan Donk, Galatasaray'daki ilk döneminde bu kez kameralara yakayı ele vermişti. Aracından inmeye başlayıp koşmaya başlayan tecrübeli futbolcu, yanındaki kız arkadaşlarını ise geride bırakmıştı. Kuruçeşme Arnavutköy kordonu boyunca koşan Donk, kameraları atlatmaya çalışmıştı ama başarılı olamamıştı.