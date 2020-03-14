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Zeki Gedikoğlu, Kütahya, Marmara, Şaphane, Ekonomi

Başkan Mehmet Zeki Gedikoğlu Şaphane'yi ziyaret etti

Kütahya'nın Şaphane ilçesini Marmara İş Adamları ve Müteahhitler Derneği (MARİMDER) Genel Başkanı Mehmet Zeki Gedikoğlu ziyaret etti.

14.03.2020 10:41 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:41
Başkan Mehmet Zeki Gedikoğlu Şaphane'yi ziyaret etti

Kütahya'nın Şaphane ilçesini Marmara İş Adamları ve Müteahhitler Derneği (MARİMDER) Genel Başkanı Mehmet Zeki Gedikoğlu ziyaret etti.


Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, Marmara İş Adamları ve Müteahhitler Derneği'nin Gebze'de düzenlenen dayanışma ve tanışma gecesine özel davet edilerek katılmış ve bu davette ilçeye yatırım yapılması için Marmara İş Adamları ve Müteahhitler Derneği (MARİMDER) Genel Başkanı Mehmet Zeki Gedikoğlu'nu Şaphane'ye davet etmişti.


Yapılan davete Avrupa eski Müsiad Genel Başkanı Yüksek İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Oktay Efendioğlu ile birlikte katılan Gedikoğlu, "Belediye Başkanı Rasim Daşhan ile ilçede yapılması düşünülen yatırımlar konusunda istişareler yaptık. Şaphane ilçesinin kalkınması ve yeni istihdam alanları oluşturulması için çalışmalarımız devam edecek" dedi.


Belediye Başkanı Rasim Daşhan, yaptığı açıklamada, "Marmara İş Adamları ve Müteahhitler Derneği Başkanımız davetimize icabet etti. İlçemiz için neler yapılabilir konusunda değerlendirmelerde bulunduk. Kendilerini ilçemize yatırım yapmak için tekrar çağrıda bulunduk. Ziyaretleri için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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