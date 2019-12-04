Başkan Kozuva TATSO Genel Kurulu'na katıldı

04.12.2019 15:53 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:58

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Berlin'de gerçekleştirilen Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) 14. Genel Kurulu'na katıldı.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Rolf König ve Eski Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Günter Verheugen'in teşrifleriyle gerçekleşen Genel Kurul'da yapılan seçimle TATSO'nun yeni yönetimi de belirlendi. Konu hakkında bir açıklama yapan Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva; "Türk-Alman dostluğunun tarihsel bir geçmişi var. Almanya, Türkiye'nin en önemli ticaret ortağı ve Türkiye'deki en önemli yatırımcılardan biri. Almanya'da faaliyet gösteren Türk işletmelerinin sayısı 80 bin civarında ve bu işletmeler, 52 milyar Dolar'dan fazla ciro oluşturmakta ve yaklaşık 500 bin kişiye istihdam imkanı sağlamaktadır. Tüm bunların yanında Türkiye'de Almanya'nın yatırımı 10 milyar Euro dolaylarında. Almanya'nın dış yatırımının 700 milyar Euro olduğunu düşünürsek daha alacağımız çok mesafe olduğunu da görmüş oluyoruz. İki ülkenin çabalarının da bu yönde olacağını temenni ediyorum" sözlerini kaydetti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA