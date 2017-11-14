Başkan Kocamaz: "Mersin İdmanyurdu Küllerinden Yeniden Doğacak"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Sultaşa Otel'de düzenlenen yemekte Mersin İdman Yurdu'nun yeni yönetimi ve takım oyuncuları ile bir araya geldi.



Mersin İdmanyurdu'nun Olağanüstü Genel Kurulu'nda yapılan seçimde, kulüp başkanı seçilen Hamit İzol'u tebrik etmek ve oyunculara destek vermek amacıyla bir araya gelinen yemekte konuşan Başkan Kocamaz, "Ramazan ayında Tevfik Sırrı Gür Stadı'nda verdiğimiz iftarda ben açık açık bu şekilde takımın yürütülemeyeceğini söyledim. Eğer burada hala eski anlayışla devam edecekseniz, parasız pulsuz sadece namınız yürüsün diye bu takımın kulüp başkanlığını yapacaksanız bu iş olmaz dedim. Arkadaşlar ısrarla bu işe devam edeceklerini söylediler. Nitekim takım Mersin'e yakışmayacak bir noktaya geldi. Televizyonlarda bilen bilmeyen insanlar bizim aleyhimizde ve Mersinliler aleyhinde konuşmalar yaptı. Bu işin böyle gitmeyeceğini biz gördük ve Hamit Beyle birkaç görüşme yaptık. Bu takım bu şekilde hızla uçuruma doğru gidiyor. Bir şeklide dur demek zorundayız dedik" dedi.



"Mersin İdmanyurdu küllerinden yeniden doğacak"



Konuşmasında oyunculara seslenen Kocamaz, "Geçen yıl birçoğunuz yine takımdaydınız. Ne kadar mücadele ettiğinizi biliyoruz. Kişisel olarak kabiliyetlerinizi biliyoruz. Aranıza yeni arkadaşlar da katıldı. Mersin İdmanyurdu küllerinden yeniden doğacak. Siz üzerinizdeki külü üflediniz. Bunun devam etmesi lazım ki Mersin'e moral versin. Etimesgut galibiyetiniz bile Mersin'de insanların gönlünü rahatlattı. Biz Mersin İdmanyurdu'na önceden olduğu gibi elimizden gelen desteği vereceğiz. Yasal olarak belediyelerin bütçeden profesyonel kulüplere destek vermesi mümkün değil. Ama biz daha önce yaptığımız gibi yine birilerinden ricayla belli bir bütçeyi buraya aktaracağız. İnşallah Mersin halkı da sizin yeniden dirilişinizden umutlanır ve bu işe biraz daha sıcak bakmaya başlar" şeklinde konuştu.



Takım başarılı olduğunda tüm Mersin'in kendilerini destekleyeceğini ifade eden Kocamaz, "Biliyorsunuz, başarırsanız herkes yanınızda olur. Başaramazsanız herkes sizden uzak durur. Başardığınız zaman sanki o başarıyı kendileri yakalamış gibi gurur duyarlar. Ama biraz kötüye gittiğiniz zaman herkes size sırtını döner. Onun için insanları yanınızda tutmanız gerekiyor. Bunun için de başaracaksınız. Hepiniz delikanlı, civan insanlarsınız. Sizi yenenler sizden güçlü değil" ifadelerini kullandı.



Etimesgut galibiyetinden dolayı takımı tebrik eden Kocamaz, "Sizler, yeter ki kendinize inanın ve yönetime güvenin. Geçmişteki tecrübelerden dolayı hepinizin kafasında soru işareti olduğunu biliyorum. Fakat arkadaşlar böyle zor bir zamanda, bu riski üstlendiler. Fedakarlık yapıyorlar. Böyle bir ortamda aslında hiç kimse görev almak istemez. Mersin'e ve Mersin İdmanyurdu'na olan bağlılıklarından böyle bir görevi üstlendiler. İnşallah kentin bütün dinamiklerinin harekete geçmesiyle, yönetime güvenmesiyle hem siz rahat edeceksiniz hem de bizler bu moral bozukluğundan kurtulacağız. Başarılarınızın devamını diliyorum. Allah yolunuzu açık etsin" dedi. - MERSİN