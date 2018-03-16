Başkan Kaynarca'nın Köy Ziyaretleri Devam Ediyor

AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz Kaynarca köy ziyaretlerine devam ediyor.

Son bir haftada yönetim kurulu üyeleri ile birlikte dokuz köye ziyaret gerçekleştiren Kaynarca, "İlçe Kongremizden sonra belirlediğimiz çalışma programına göre önce merkez mahallelerimizde yeni bir yapılanmaya gittik. Şu anda merkez mahalle teşkilatlarımız kendi irtibat bürolarında çalışıyor. Bürolarımız çok daha kalabalık ve heyecanlı hale geldi" diye belirtti.

Köylerde yerel yönetim olmadığını belirten Başkan Kaynarca, "Köylerimizde maalesef yerel yönetimler ortada yok. Şehir merkezinde Büyükşehir Belediyesi ile Tepebaşı Belediyesi arasındaki kavga merkeze nasıl zarar veriyorsa, aynı zararı köylerimize de veriyor. Su problemi, yol problemi olan köylülerin iki belediye arasında mekik dokumalarına rağmen sürekli bir çekişme ile sorunların çözülmediğini görüyoruz. İl Özel İdaresinin yaptığı hizmetler de artık gerçekleşmiyor. Bütün imkanlar fazlasıyla belediyelere aktarılmasına rağmen maalesef hizmetleri burada görmek mümkün olmuyor. 2019'da kırsaldan merkeze nasıl hizmet edileceğini göstereceğiz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR