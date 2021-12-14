Başkan Kayda, milli Judocuyu ödüllendirdi

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Macaristan'da gerçekleştirilen 23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası'nda +78 kiloda bronz madalya kazanarak dünya üçüncüsü olan milli judocu Hilal Öztürk'ü altınla ödüllendirdi.

Milli Takımın ve Salihli Belediyespor Judo Takımının başarılı sporcusu Hilal Öztürk'ü makamında ağırlayan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Ay-yıldızlı forma ile dünya üçüncülüğü, Avrupa'da 4 kez altın olmak üzere gümüş ve bronz madalyalar kazanarak Türkiye'yi ve Salihli'yi başarıyla temsil eden milli judocuyu tebrik ederek çeyrek altınla ödüllendirdi. Başkan Kayda, "Milli Takımın ve Salihli Belediyespor Judo Takımının başarılı sporcusu Hilal Öztürk'ü makamımızda konuk ederek Macaristan'da kazandığı Avrupa üçüncülüğünden dolayı tebrik ederek altınla ödüllendirdik. Milli judocumuz Hilal Öztürk'e ülkemize ve Salihli'mize yaşattığı gururdan dolayı teşekkür eder, üstün başarılarının devamını dilerim" dedi.

Salihli Belediyespor Judo Takımına sağladığı desteklerden dolayı Başkan Kayda'ya teşekkür eden milli judocu Öztürk, Türkiye'ye madalyalar kazandırmaya devam edeceğini söyledi. - MANİSA