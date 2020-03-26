Başkan Kara: Tüm Belediyelerden duyarlılık bekliyoruz Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, korona virüs önlemleri nedeniyle işyerleri kapatılmak zorunda kalan veya müşteri sayılarında büyük düşüş yaşayan esnaflardan kira ve işgaliye bedeli tahsil etmeme kararına tüm Trabzon esnaf ve sanatkarları adına teşekkür etti.

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, korona virüs önlemleri nedeniyle işyerleri kapatılmak zorunda kalan veya müşteri sayılarında büyük düşüş yaşayan esnaflardan kira ve işgaliye bedeli tahsil etmeme kararına tüm Trabzon esnaf ve sanatkarları adına teşekkür etti. Kaynak: Dunya.com