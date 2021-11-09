Başkan Işık: "Yenilebilir enerjinin önemi artıyor"

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Domaniç Belediyesi tarafından inşa edilen güneş enerji santrali açılışına katıldı.

Yapılan duaları ardından açılış kurdelesi katılımcılar tarafından kesildi.

GES hakkında kısa bilgi veren Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, "Güneş enerjisinden elektrik üretmek için yaptığımız tesis 6 bin 624 m2 alana kuruldu. Tesisin ayda 360 Kwh elektrik üretecek. GES 3 milyon 750 bin TL'ye mal oldu" dedi.

Kurulan güneş enerji santralinin ilçeye hayırlı olmasını temenni eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, yenilenebilir enerji çeşitlerinin günümüze öneminin bir kez daha arttığına dikkat çekerek, Kütahya Belediyesi'nin de bu konuda gerçekleştirdiği projeden bahsetti. Başkan Işık, Evliya Çelebi Güneş Enerji Santrali ile 500 KW enerji elde edildiğini söyledi. Başkan Işık, "Evliya Çelebi GES kurarak, yeşil yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılmasına önemli bir katkı sağladık. Belediyemiz ile Zafer Kalkınma Ajansı arasında imzalanan sözleşme gereği yaklaşık 3,8 milyon TL olan Evliya Çelebi GES'in 1 milyon 200 TL'si ZEKA'dan hibe olarak alınmıştır. Şuan kullanımda olan Evliya Çelebi GES ile yenilenebilir enerji alanında ki vatandaşlarımıza verdiğimiz sözümüzü yerine getirdik" ifadelerini kullandı.

Açılış törenine MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş da katıldı. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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