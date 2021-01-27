Başkan Gümüşdağ, bizzat açıkladı! İrfan Can için 3 kulüp yarış halinde
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Başkan Gümüşdağ, bizzat açıkladı! İrfan Can için 3 kulüp yarış halinde

27.01.2021 23:51 | Son Güncelleme: 28.01.2021 00:17

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, transfer gündeminin ilk sıralarında yer alan İrfan Can Kahveci için Galatasaray ve Marsilya ile görüştüklerini Fenerbahçe ile ise yakın zamanda görüşeceklerini dile getirdi.

TFF Süper Kupa mücadelesinde Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'u tebrik eden Gümüşdağ, "Trabzonspor'u ve Abdullah Avcı'yı tebrik ediyorum. Hakeme falan girmiyorum, kartlar ağırdı diye uzun uzadıya konuşmaya gerek yok. Trabzonspor'u ve Abdullah Avcı'yı tebrik ediyoruz" dedi.

Takımdaki eksiklerinin fazla olduğunu dile getiren Göksel Gümüşdağ, "Eksiklerimiz oldukça fazlaydı. Edin Visca, İrfan Can, Rafael, Chadli, Berkay, sol bekte Boli... 8-9 oyuncumuz sakattı. Sahadaki oyuncular da ellerinden geleni yapotılar. Yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞECEĞİZ"

İrfan Can Kahveci'nin transferi için konuşan Başakşehir Başkanı, "İrfan'a yurt dışından da teklif var, Marsilya ile görüşmeler devam ediyor. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Abdurrahim bey ziyarete geldi, bir görüşme yaptık. Biz beklentimizi söyledik, onlar da tekliflerini söyledi. Fenerbahçe'nin de görüşme talebi oldu. Onlara da randevu verdik, görüşme yapacağız. 1 Şubat'a kadar konuşacağız, önümüzdeki günlerde paylaşırız. Ben burada hiç rakam söylemeyeyim. Galatasaray ile görüştük, Fenerbahçe ile görüşeceğiz. Tekliflerde işin parasal kısmı ve oyuncu takası teklifi var. Takas olabilir de olmayabilir de. Porto'dan teklif yok" diyerek sözlerini noktaladı.

Başkan Gümüşdağ, bizzat açıkladı! İrfan Can için 3 kulüp yarış halinde
Haber Yorumları (1)
AHMET: piyasayı kızıştırıyorlar fb ile gs çekilsin ellerinde kalır
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500
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