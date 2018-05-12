Başkan Gümrükçüoğlu İşadamları ile Disneyland ve Sümela'ya Teleferik Projelerini Konuştu

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasında (TTSO) gerçekleştirilen seçimlerin ardından oluşan Yönetim Kurulu ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Olimpiyat (EYOF) Parkında gerçekleştirilen toplantıda TTSO Yönetim Kuruluna şehirde yapılan çalışmalar ve yeni projeler hakkında ayrıntılı bilgilendirmelerde bulunan Başkan Gümrükçüoğlu, kendisine yöneltilen soruları da ayrıntılı şekilde yanıtladı.

Sahil Dolgu (Gülcemal) Projesi hakkında açıklamalarda bulunan Gümrükçüoğlu, toplamda 800 bin m2 yaşam alanı oluşturacak olan Sahil Dolgu (Gülcemal) Projesinin Karadeniz'in en büyük yaşam alanını ortaya çıkaracağını söyledi. Üç etap halinde tamamlanacak olan bu dev projenin birinci etap dolgu ve tahkimat çalışmalarının tamamlandığını kaydeden hatırlatan Gümrükçüoğlu, "Birinci etapta 250 bin m2 alan kazandık. Sahil Dolgu (Gülcemal) Projesinde su sporlarının yapılması imkanını bile ortaya koyacağız. Bu alanda önerilere açığız. Mesela burası için bir Disneyland önerisi var. Bu önemli. Neden? Samsun'dan buyana Gürcistan dahil bir Disneyland yok? Burada bir Disneyland bölge illerimize de komşu ülkelerine de Körfez ülkelerinden gelen turistlere de hizmet eder. Çok modern bir Disneyland buranın bir bölümünde yapılabilir. Bu yap işlet devret sistemi ile de yapılabilir" dedi.

Sümela'ya teleferik

Değerlendirmelerinde Sümela'ya yapılacak teleferiğinin de projesini hazırlayarak ihale aşamasına getirdiklerini belirten Başkan Gümrükçüoğlu, Türkiye'nin en önemli teleferik projesinin Sümela'ya kazandırılacağını söyledi. Gümrükçüoğlu, "Sümela teleferiğini çok ciddi bir şekilde çalıştık. Şimdi onu ihaleye çıkmaya hazır durumdayız. Bana göre Türkiye'nin en karlı teleferiği olacaktır. Zira bir seyir terası halinde önce Sümela'nın karşı bölgesine çıkacaktır. Orada bir kafeteryada oturmak isteyen, Sümela'yı seyretmek isteyen edecektir. Aynı zamanda Sümela'ya da o dar yolu kullanmadan yılda 400-500 bin ziyaretçisi teleferikle çıkabilecektir. Sümela'nın tadilata alınmadan önceki toplam ziyaretçisi 653 bindir. Bu çok büyük bir rakam. O teleferik kışında orada hem seyir terasının hem karşı tarafta Sümela'nın ziyaretini sağlayacaktır. Bana göre Türkiye'nin en karlı teleferiği bu olacaktır ve turizme çok büyük hizmet edecektir" diye konuştu.

TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu ise değerlendirmelerinde Başkan Gümrükçüoğlu teşekkür etti. Hacısalihoğlu, "Yaptıklarınızı anlattınız, gelecek programlarınız ortada. Şehrimize kalıcı eserler kazandırıyorsunuz. Çalışmalarınızdan ötürü ben size sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu. - TRABZON