Başkan Gültak: "Akdeniz'i sporun merkezi yapacağız"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Gültak: "Akdeniz'i sporun merkezi yapacağız"

Başkan Gültak: 'Akdeniz'i sporun merkezi yapacağız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Yılmaz Güney Parkı ile Çay ve Karacailyas mahallelerinde bulunan spor tesislerinde incelemelerde bulundu.

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Yılmaz Güney Parkı ile Çay ve Karacailyas mahallelerinde bulunan spor tesislerinde incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Başkan Gültak, "Akdeniz'i sporun merkezi haline dönüştürmek için bir yandan mevcut tesislerimizi yeniliyor, diğer yandan da ilçemize yeni tesisler kazandırmak için aralıksız çalışıyoruz" dedi.

Yılmaz Güney Parkı, modern bir kompleks tesise dönüşüyor

Kapsamlı yenileme ve tadilat çalışmaları başlayan Yılmaz Güney Gençlik ve Eğitim Merkezini ziyaret eden Başkan Mustafa Gültak, burada yaptığı açıklamada, "Her yönüyle şık bir tesis ortaya çıkarmak amacıyla yenileme çalışmalarına başladığımız Yılmaz Güney Parkında incelemelerde bulunduk. Geçmişte atıl bırakılan parkımızı modern bir spor merkezinin yanı sıra, çocuklarımız için bir eğitim merkezine de dönüştürüyoruz. Tesisimizdeki yenileme bittikten sonra çocuklarımızın yüzme öğrenebileceği yarı olimpik bir havuz, keyifli zamanlar geçirebilecekleri kafe, spor alanları ve etüt merkezi yer alacak. Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gültak, Çay ve Karacailyas mahallelerinde bulunan ve belediye ekipleri tarafından yenileme çalışmaları devam eden spor tesislerinde de incelemelerde bulundu. Gültak, "Çay ve Karacailyas mahallelerimizde bulunan spor tesislerinde de kapsamlı yenileme ve tadilat çalışması başlattık. Akdeniz'i sporun merkezi yapmak, spor tesislerimizin sayısını arttırarak, her kesimden daha fazla insanımızı sporla buluşturmak için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Gültak'ın spor tesislerindeki incelemelerine, Başkan Yardımcısı Mustafa Arslan, Akdeniz Belediye Meclis Üyesi Aydın Eğin, birim müdürleri, Çilek Mahallesi Muhtarı Selim Tomak ve Çay Mahallesi Muhtarı Ahmet Akyol da katıldı. - MERSİN

Başkan Gültak: 'Akdeniz'i sporun merkezi yapacağız'
Başkan Gültak: 'Akdeniz'i sporun merkezi yapacağız'
Başkan Gültak: 'Akdeniz'i sporun merkezi yapacağız'
Başkan Gültak: 'Akdeniz'i sporun merkezi yapacağız'
Başkan Gültak: 'Akdeniz'i sporun merkezi yapacağız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Meral Akşener Devlet Bahçeli Adnan Menderes Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Ebru Gündeş Burak Sergen Hakan Sabancı
Spor Gomes İrfan Buz Rıza Kayaalp Ünal Karaman Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkan Gültak: "Akdeniz'i sporun merkezi yapacağız" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 13:59:58. #1.15#

title