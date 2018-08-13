Başkan Görmez'den Sanayicilere 'Kaygılanmayın' Mesajı

800 büyük sanayi kuruluşu ile Ege ekonomisinin başkenti arasında olan Torbalı'nın Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, dolardaki artışa vurgu yaparak, "Biz bu vatanı dolarla almadık. Hangi koşullarda neyle aldığımızı bilmiyorlar mı?" dedi.

Ege sanayisinde önemli bir yere sahip olan, ihracatta Türkiye'de ilk 5 ana merkez arasında yer alan İzmir'in Torbalı ilçesinin Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, sanayicilere 'kaygılanmayın' üreticilere ise 'daha çok çalışacağız' çağrısında bulundu. Doların artışına değinen Başkan Görmez, bu oyunu daha önce izlediklerini, senaryosunu tüm ayrıntılarıyla bildiklerini belirterek, "Osmanlı Devleti'nin 34. padişahı 113. İslam halifesi Sultan Abdülhamit hanı tahttan düşürmek ve Osmanlı'yı parçalamak, ele geçirmek için tıpkı bugünkü gibi yıllarca süren bir dizi ekonomik ve askeri ambargolar uygulandı bize. İçeriden de işbirlikçilerin desteğiyle 33 yıl idarede kalan Abdülhamit Han, tahtan indirildi. Aradan 10 yıl geçmeden devletin dörtten üçü elden çıktı. Orta Doğu kan gölüne çevrildi. Osmanlı himayesinde huzur içinde yaşayan Arap alemi siyonizmin kölesi haline getirildi. Şimdi aynı oyunun farklı bir versiyonunu izliyorsunuz. Türkiye'ye uygulanan ABD ambargosunun nedeni Papaz yada başka şeyler değil. Asıl hedef Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. milletimizdir, birliğimizdir" dedi.

"Sanayicilerimizle diyalog halindeyiz"

Görmez, "Yıllardır Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren, mezhep, ırk, din savaşlarıyla İslam coğrafyasında istikrarsızlık için her yolu deneyen Amerika ve bazı emperyalist Avrupa ülkelerine karşı çok dikkatli olmak ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'nın etrafında kilitlenmektir. Biz bu toprakları dolarla almadık, canımızı vererek, kanımızı dökerek, Çanakkale ruhuyla aldık Aynı Çanakkale ruhuyla bu dolar baskısına kuşatmasına karşı duyarlı olacağız. Bu kuşatmayı yıkacak çok büyük bir potansiyelimiz var. Üretimden gelen gücümüz var. Sanayicilerimizle diyalog halindeyiz. Ne sorunları olursa olsun yerelde biz, genelde ilgili bakanlıklara ulaştırmada çözmede kapımız sonuna kadar açık. Bundan böyle çift vardiya üreteceğiz inşallah" şeklinde konuştu. - İZMİR