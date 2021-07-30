Başkan Genç'ten Başpehlivan Ali Gürbüz'e 5 büyük altın

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde başpehlivanlığı kazanan Ali Gürbüz'e 5 büyük altın taktı.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde başpehlivanlığı kazanan Ali Gürbüz'e 5 büyük altın taktı.

Tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde başpehlivanlığı kazanan Ali Gürbüz ile küçük orta küçük boy birincisi Adil Kıvrak, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ile makamında bir araya geldi. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, elde ettiği başarıdan dolayı Başpehlivan Ali Gürbüz'ü tebrik etti. Başkan Genç, "Ali Gürbüz Antalya'mızın yine gururu oldu. Beklentilerimiz yüksekti. Beklediğimiz gibi çıktı. 4 kez Kırkpınar'da Başpehlivanlık kazanan kardeşimizin. Önümüzde ki yıl da birincilik kürsüsüne çıkarak Altın Kemerin ebedi sahibi olması tek temennimizdir. Allah yolunu açık etsin" dedi.

Ali Gürbüz'e beş büyük altın takan Başkan Genç, "Kırkpınar'da Antalya'ya ilk büyük gururu rahmetli baban yaşatmıştı. Şimdi ise sen o bayrağı teslim aldın. Tüm Antalya'nın gururu oldun. Başarılarının devamını dilerim. Her zaman bizleri gururlandır. Yolun açık olsun" diye konuştu. Ali Gürbüz'e ziyareti sırasında, antrenörü Hikmet Tuğsuz eşlik etti. Çok sıkı bir çalışma sonrası tekrar başpehlivanlığı kazandığını ifade eden Gürbüz, "Gelecek sene de başpehlivanlığı kazanarak altın kemerin ebedi sahibi olmak istiyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı