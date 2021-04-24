Başkan Doğan çocuklarla birlikte ahşap boyadı
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Başkan Doğan çocuklarla birlikte ahşap boyadı

Başkan Doğan çocuklarla birlikte ahşap boyadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, oğlu ile birlikte program üzerinden çocuklarla ahşap boyama etkinliği gerçekleştirdi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, oğlu ile birlikte program üzerinden çocuklarla ahşap boyama etkinliği gerçekleştirdi.

Merkezefendi Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, internet üzerinden başvuru yapan Merkezefendili çocuklara ahşap boyama seti hediye edildi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, oğlu Reşat Çınar Doğan ile birlikte program üzerinden çocuklarla ahşap boyama etkinliği gerçekleştirdi. Çocuklar hediye ve gerçekleştirilen etkinlik için mutlu olduklarını Başkan Doğan'a söyleyerek teşekkür ettiler. Çocukların kendileri için büyük bir değere sahip olduğunu ve onların geleceğin teminatı olduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı gün boyu gerçekleştirdiğimiz etkinlikler ile büyük bir coşku ile kutladık. Günün sonunda Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu bayramı armağan ettiği, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ile birlikte bir etkinlik gerçekleştirdik. Çocuklarımıza hediye ettiğimiz ahşapları online olarak birlikte boyadık. Çocuklarımız bizim her şeyimiz, bizler için çok değerliler. Tüm çocuklarımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bir kez daha kutluyorum" dedi. - DENİZLİ

Başkan Doğan çocuklarla birlikte ahşap boyadı
Başkan Doğan çocuklarla birlikte ahşap boyadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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