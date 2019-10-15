Başkan Dinçer külliye esnaflarını ziyaret etti

15.10.2019 15:28

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Somuncu Baba Külliyesi esnaflarını ziyaret etti.

Somuncu Baba Minyatür Müzesi'nde incelemelerde bulunan Başkan Dinçer, daha sonra külliyede bulunan esnafları ziyaret etti.

Dinçer, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, külliye de bulunan esnafları ziyaret ederek hayırlı ve bereketli kazançlar dilediklerini söyledi.

Külliye esnafları da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA