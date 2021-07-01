Başkan Çelik'ten 'zam' eleştirisi
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Başkan Çelik'ten 'zam' eleştirisi

Başkan Çelik'ten 'zam' eleştirisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik, doğalgaz ile elektriğe yapılan zammı eleştirerek, "1 Temmuz sabahı bunu yapmak insanlara üç beş gün mutlu olmayı çok görmek nedir?

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik, doğalgaz ile elektriğe yapılan zammı eleştirerek, "1 Temmuz sabahı bunu yapmak insanlara üç beş gün mutlu olmayı çok görmek nedir?" diye konuştu.

Doğalgazda konut abone grubu tarifesine yüzde 12, sanayi abone grubu tarifesine yüzde 20 zam yapıldı. Yazılı açıklama yapan Tokat TSO Başkanı Ali Çelik,21. yüzyılın en büyük felaketlerinden Pandemiyi şimdilik atlatmış olmanın ve 1 Temmuz itibari ile normale dönmüş olmanın mutluluğunu ve heyecanı yaşadıklarını dile getirdi. Süreçte yaşanan ekonomik sıkıntıların esnafı olumsuz etkilediğini vurgulayan Başkan Çelik, elektrik ve doğal gaza yapılan zammı eleştirerek, "İş insanlarının birkaç saatliğine de olsa mutlu olmalarına müsaade etmeyen yüzde 13'lük doğal gaz, yüzde 15'lik elektrik zammıyla 1 Temmuz'a uyandırmanın anlamı nedir. 1 Temmuz sabahı bunu yapmak insanlara üç beş gün mutlu olmayı çok görmek nedir? Rabbim sonumuzu hayır etsin" ifadelerini kullandı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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