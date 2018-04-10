Başkan Çeçrioğlu, Karacasu Spor ve Sosyal Tesisinin Temelini Attı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yarı olimpik yüzme havuzunun da içerisinde bulunduğu Karacasu Spor ve Sosyal Tesisinin temelini törenle attı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, temel atma töreni için geldiği Karacasu'da büyük coşkuyla karşılandı.

Karacasu Spor ve Sosyal Tesisinin 3 bin 300 metrekare bir alana sahip olacağı kaydedilirken içerisinde kafeteryalar, spor tesisleri, yürüyüş alanları ve yarı olimpik yüzme havuzunun bulunacağı aktarıldı. Tesisin 2 milyon 400 bin liraya mal olacağı bilgisi verildi. İleride Türkiye şampiyonlarının Aydın'dan ve Karacasu'dan çıkacağını söyleyen Çerçioğlu, "Otogar, kültür merkezi, alt yapı, üst yapı. En son geldiğimde, 'Karacasu'da spor tesisi eksik, yüzme havuzu istiyoruz' dediniz. İşte bugün burada yarı olimpik yüzme havuzunun temel atma törenini sizlerle beraber yapıyoruz. Bizlerin görevi çocuklarımızın spor yapacağı altyapıyı hazırlamak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Aydınlılara 7 gün 24 saat hizmet etmeye çalıştıklarını kaydeden Başkan Çerçioğlu, "Gıybet edenlere hatırlatıyorum. Karacasu'ya bugüne kadar toplam 762 bin 117 metrekare yol yaptık. ASKİ olarak da toplam 61 bin 779 metre hat çalışması yaptık. Bunun 48 bini içme suyu, 9 bini kanalizasyon, 3 bin 644 metre de yağmur suyu hattı yaptık. Ayrıca 20 adet içme suyu kuyusu açtık. Önceden Karacasu'nun köylerinde su akmıyordu. Biz 4 yılda bunu bitirdik. Aydın'da susuz hiçbir köy bırakmadık. Biz Aydın'ın bütün ilçelerinde yollarıyla, köprüleriyle, alt geçitleriyle hizmet veriyoruz. Gücümü sizlerden alıyorum. Aydın genelinde Büyükşehir olarak 590 milyon, ASKİ olarak 505 milyon, toplam 1 milyar 95 milyon liralık yatırım yaptık. Aydın, tarihinde böyle yatırım görmedi. Önümüzde son bir yıl kaldı. Asıl yatırımlar şimdi geliyor. Her zaman halkımızın yanında olduk. Sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Afrin'de şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Karacasu Spor ve Sosyal Tesisinin temeli Başkan Çeçrioğlu ve davetliler tarafından atıldı. Dualarla yapılan temel atma töreninde Alemler Mahallesinden bir kadın Çerçioğlu'na mahalleye özgü pullu yazma hediye etti.

Karacasu'ya bağlı Cuma Mahallesinde yapımına başlanan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Spor ve Sosyal Tesisinin temel atma törenine Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Aydın milletvekilleri Hüseyin Yıldız ve Metin Lütfi Baydar, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile mahalle muhtarları katıldı. - AYDIN