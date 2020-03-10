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İsmail Cankul, Türkiye, Tokat, Spor

Başkan Cankul, Şampiyon sporcuyu ağırladı

Tokat'ta yapılan Yıldızlar dalında Türkiye Şampiyonu olan Güreşçi Duygu Gen'i Başkan İsmail Cankul makamında ağırladı.

10.03.2020 13:12 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:12
Başkan Cankul, Şampiyon sporcuyu ağırladı

Tokat'ta yapılan Yıldızlar dalında Türkiye Şampiyonu olan Güreşçi Duygu Gen'i Başkan İsmail Cankul makamında ağırladı.


Kepsut Belediyesi Spor kulübü sporcusu Duygu Gen, Tokat'ta yapılan Okullar arası güreş turnuvasında kazandığı Türkiye şampiyonluğundan sonra Belediye Başkanı İsmail Cankul tarafından makamında ağırlandı.


Başkan Cankul şampiyon sporcuyu kabulünde Tokat'ta kazandığı başarı nedeniyle kutlayarak, " Kızımızın Tekirdağ'da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasında da başarılı olacağına gönülden inanıyorum. Bu turnuvanın ardından Allah'ın izni ile daha sonra bizi uluslararası maçlarda temsil edecek olan kızımıza tüm imkanlarımızla sonuna kadar desteklemeye devam edecek ve başarılı olacağına inanıyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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