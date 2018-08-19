Başkan Cahan'dan Bayram Müjdesi

Uşak'ta yeşil alanların artırılmasına yönelik yapılan çalışmalara hız veren Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Kalfa Korusunun içine yaptıkları devasa mesire alanının yılbaşından önce vatandaşlarımızın hizmetine açılacağı müjdesini verdi.

Başkan Cahan "Çalışmalarımızı öncelikli ihtiyaçları ve sosyal gereksinimleri temel alarak şekillendiriyoruz. Bu kapsamda, 12 hektarlık alan içerisinde, gölet, restoran, meydan, cami, çocuk oyun gurupları, piknik alanları, yürüyüş ve bisiklet yollarını içeren Kalfa Korusu Mesire alanını yeni bir sosyal yaşam merkezi olarak şehrimize kazandıracağız. Belediyelerin görevi vatandaşların refahı için hemen her alanda gerekli çalışmaları yapmaktır. Biz de bu doğrultu da Kalfa Korusu Mesire alanımızda yürütülen çalışmalara hız verdik. Buradan şu müjdeyi rahatlıkla verebiliriz ki, bu güzel dinlenme alanını yılbaşına kadar halkımızın kullanımına açacağız. Mevcut mesire alanlarımızın özellikle hafta sonları halkımızın yoğun ilgisine karşı yetersiz kaldığını gözlemledik. Bu bölgemize kazandıracağımız yeşil alan, içerisindeki sosyal donatılarla hem diğer mesire alanlarımızın yükünü azaltacak, hem de vatandaşlarımızın her ihtiyacına karşılık verecek." ifadelerini kullandı. - UŞAK