Başkan Büyüksimitci, "Yapılandırma Başvurularımızı İnternet Üzerinden Yapalım"

Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Şahin Demirci ve Grup Müdürü Sezer Sarı, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci'yi ziyaret ederek, 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun hakkında bilgi verdi.

Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Şahin Demirci ve Grup Müdürü Sezer Sarı, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci'yi ziyaret ederek, 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, 7256 sayılı yasanın önemli bir fırsat olduğunu belirterek, bu yasanın vergi ya da pirim borcu olan mükelleflere rahatlama sağlayacağını söyledi.

Başvuruların internet üzerinden yapılmasının önemine dikkat çeken Başkan Büyüksimitci, "7256 sayılı yasaya başvuruların İnternet ortamında yapılıyor olması mükellefler açısından son derece kolaylık. Borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlarımız 31 Aralık tarihine kadar başvurularını vergi dairelerine gitmeden internet üzerinden kolayca yapabilirler. Böylelikle pandemi döneminde hem sağlığımızı riske atmamış oluruz hem de zamandan kazanmış oluruz. Ben bu vesile ile ziyaretlerinden dolayı Sayın Müdürümüze ve ekibine teşekkür ediyorum " diye konuştu.

Kayseri Vergi Dairesi Başkanı Şahin Demirci ise, söz konusu yasayla çok önemli imkanlar getirildiğini, vergi aslına bağlı cezaların tamamının silinmesi, vergi aslına bağlı olmayan cezaların yüzde 50'sinin silinmesi, faizler yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılmasının getirilen imkanlardan bazıları olduğunu söyledi.

7256 sayılı yasanın 31.08.2020 tarihi itibarıyla kesinleşmiş ve yasanın yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş veya ödeme süresi geçmemiş vergi borçlarını kapsadığını kaydeden Demirci, vergi cezaları gecikme faizi ve gecikme zammı gibi borçlarda büyük oranda indirim yapıldığını, iki aylık periyotlar halinde taksit imkanı getirildiğini ve peşin ödeme yapılmasının büyük avantaj olduğunu belirterek, taksitli ödemelerde ilk iki taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesinin şart olduğunu açıkladı.

Pandemi dolayısıyla başvuruların elektronik ortamdan yapılmasının önemli olduğunu ifade eden Vergi dairesi Başkanı Demirci, yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların 30.06.2021 tarihine kadar milli ekonomiye kazandırılması durumunda vergi alınmayacağını ve vergi incelemesinin yapılmayacağını da sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Esma Küçükşahin