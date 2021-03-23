SPOR Başkan Böcek'ten 'manevi oğlum' dediği Balaban'a destek
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SPOR Başkan Böcek'ten 'manevi oğlum' dediği Balaban'a destek

23.03.2021 21:14 | Son Güncelleme: 23.03.2021 21:25

SPOR Başkan Böcek'ten 'manevi oğlum' dediği Balaban'a destekTolga YILDIRIM- İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, adada iki takım arasında geçen yaşam şartları ve yarışma mücadelelerini konu alan televizyon programında başpehlivan İsmail...

SPOR Başkan Böcek'ten 'manevi oğlum' dediği Balaban'a destek

Tolga YILDIRIM- İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, adada iki takım arasında geçen yaşam şartları ve yarışma mücadelelerini konu alan televizyon programında başpehlivan İsmail Balaban'a yönelik rakip oyuncu tarafından kullanılan 'zenne' ile 'soytarı' kelimelerine tepki gösterdi. Rakip oyuncuyu sözleri nedeniyle kınadığını belirten Başkan Böcek, "Onlar, ata sporunun geleneği çerçevesinde er meydanında kozlarını paylaşır" dedi.

Başkanı Muhittin Böcek, bir televizyon programında adada iki takım arasında geçen yarışmada mücadele eden İsmail Balaban'a yönelik karşı takım oyuncusunun kullandığı 'soytarı', 'Zenne gibi oynarsın ancak' ifadelerine yönelik açıklama yaptı. Antalya Büyükşehir ASAT Spor Kulübü sporcusu başpehlivan Balaban'ın ikizi Turan Balaban'ı ve takım arkadaşlarını antrenmanda ziyaret eden Başkan Böcek, manevi oğlu olarak addettiği İsmail'in ata sporu ve ata sporunun kalesi niteliğindeki Antalya'yı temsil ettiğini söyledi.

Balaban ve diğer başpehlivanların Türkiye'nin her bölgesinde ata sporu güreşi devam ettirdiğini vurgulayan Başkan Böcek, ülke genelinde başpehlivanların doğudan, batıya kuzeyden doğuya güreşlere katıldığını ve doğulu, batılı gibi ayrım yapılmadığını aktardı. Rakip oyuncuyu sözleri nedeniyle kınadığını belirten Başkan Böcek, şöyle konuştu:

"İsmail Balaban ata sporunu, Antalya'yı ve Türkiye'yi başpehlivan olarak temsil etmektedir. Güreşçilerimiz hiçbir alanda siyaset yapmazlar. Onlar, ata sporunun geleneği çerçevesinde er meydanında kozlarını paylaşır.?

SPOR Başkan Böcek'ten 'manevi oğlum' dediği Balaban'a destek
SPOR Başkan Böcek'ten 'manevi oğlum' dediği Balaban'a destek
SPOR Başkan Böcek'ten 'manevi oğlum' dediği Balaban'a destek
SPOR Başkan Böcek'ten 'manevi oğlum' dediği Balaban'a destek
SPOR Başkan Böcek'ten 'manevi oğlum' dediği Balaban'a destek
SPOR Başkan Böcek'ten 'manevi oğlum' dediği Balaban'a destek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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