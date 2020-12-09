Başkan Balcıoğlu: "Çiçekleri görmez hale geldik"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Başkan Balcıoğlu: "Çiçekleri görmez hale geldik"

09.12.2020 16:39 | Son Güncelleme: 09.12.2020 16:44
Başkan Balcıoğlu:

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Şahin Balcıoğlu, Zoom programı üzerinden gerçekleştirilen 'Çiçek Yetiştiriciliği' etkinliğinde, "Sevgi diyerek yola çıktık, bu yüzden sevgiyi anlatmaya sevgiyi yaşamaya ve yaşatmaya çalışıyoruz" dedi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Şahin Balcıoğlu, Zoom programı üzerinden gerçekleştirilen 'Çiçek Yetiştiriciliği' etkinliğinde, "Sevgi diyerek yola çıktık, bu yüzden sevgiyi anlatmaya sevgiyi yaşamaya ve yaşatmaya çalışıyoruz" dedi.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ve KMTSO işbirliği ile gerçekleştirilen 'Çiçek Yetiştiriciliği' eğitim programında konuşan KMTSO Başkanı Balcıoğlu, "Evimizde bizimle beraber olan ailenin birer ferdi olmuş çiçeklerimiz var. Biz çoğu zaman çiçekleri görmez hale geldik. Evimizde balkonumuz ve bahçemizde mutlaka bir çiçeği olan ve çiçeği seven bir toplum olan bizler, bunların artık varlığından haberdar bile olmamaya başladık. Çiçekler bize bir şeyler söylüyor ve anlatıyordu. Bugün insanlar maalesef artık az güler hale geldiler. Çünkü insanlar çiçeklerle artık haşır neşir olmadıklarından" dedi.

Ağaç ve çiçek yetiştiriciliğinin geçmişte daha önemli olduğunu hatırlatan Başkan Balcıoğlu, "Benim çocukluğum ve gençliğim yıllarında insanlar aldıkları kullandıkları yağ tenekelerini atmazlar, onlara çiçekler dikerdi. Ailenin diğer fertleri gibi onlarla ilgilenilir ve konuşulurdu. Sohbet eden insan huzur bulurdu. Sohbet edilen çiçek, çiçek açardı ve daha albenili olurdu. Bunlar bugün maalesef yok ve yağ tenekeleri yalnızca çöp tenekelerinde var ve bir şey için kullanılmaz hale geldi. Dolayısıyla da, huzursuz bir toplum hale geldik. Evdeki çiçekler bize biraz sevgi ile yaşam anlatıyorlar. Eğer onları dinlerseniz inanın ertesi gün hayatınız çok daha güzel olacak" ifadesini kullandı.

Daha sonra KSÜ Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü ve KMTSO üyesi Dr. Öğretim Üyesi Şule Kısakürek ise süs bitkilerinin üretimi, sulama, budak ve gübreleme gibi konularda katılıcılara bilgiler sundu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Yangında iş yerleri kullanılamaz hale gelen esnaf için yardım kampanyası
Yangında iş yerleri kullanılamaz hale gelen esnaf için yardım kampanyası
Koronavirüs nedeniyle büyük talep gören propolis, ölçüsü ve türüne göre 100 TL'ye kadar alıcı buluyor
Koronavirüs nedeniyle büyük talep gören propolis, ölçüsü ve türüne göre 100 TL'ye kadar alıcı buluyor
Kesme çiçek ihracatı pandemiye meydan okuyor
Kesme çiçek ihracatı pandemiye meydan okuyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Muhsin Fahrizade Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Şener Şen Cemal Hünal Hakan Taşıyan Perihan Savaş
Spor Sörloth Erol Bulut Fatih Terim Samet Aybaba Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Psg Hakem Aralık Irkçılık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Balcıoğlu: "Çiçekleri görmez hale geldik" - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 16:45:49. #1.14#
title