Başkan Atilla, Akrepli Yolunda İnceleme Yaptı

Belediye Başkanı Menderes Atilla, Ceylanpınar Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi'nin koordineli çalışmalarıyla ilçede bulunan Akrepli Yolu'nda start alan yol ve üst yapı çalışmalarını inceledi.

Ceylanpınar'ı Kızıltepe'ye bağlayan 7 metre genişliğinde ve 21 km uzunluğundaki Akrepli Yolu'nda yol ve üst yapı çalışmalarına geçtiğimiz gün başlanmıştı. Ceylanpınar Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi'nin koordineli çalışmaları ile Ceylanpınar'ın en uzun yollarından olan Akrepli Yolu'nda üst yapım ve beton asfalt çalışmalarına başlanmıştı.

Üst yapı söküm işi bittikten sonra ise yol genişletme ve beton asfalt çalışmalarına başlanacak. Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, Akrepli Yolu'nda devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Menderes Atilla, yolun kısa sürede bitirilip vatandaşın hizmetine sunulacağını ifade etti.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, göreve geldikleri günden bu yana Ceylanpınar için mesai kavramı gözetmeksizin çalıştıklarını ifade etti. Atilla, "Akrepli Yolu ilçemizin en yoğun yollarından biridir. 22 kilometre uzunluğundaki yolumuz baya bozuktu. Yolun bozuk olması bir tarafta dursun aynı zamanda kazalarda oluyordu. Ekiplerimiz çalışmalar neticesinde bazı yerlere yamalar yaptı. 21 kilometre yolumuz beton asfalt olacak. Bu yolu kullanan yaklaşık 20 köyümüz var. Yolun tamamlanmasından sonra bu köydeki vatandaşlarımız daha rahat ve güvenli şekilde gidip gelebilecekler. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana günü birlik yap boz işler yaparak değil, gelecek nesillerimizi düşünerek hizmetlerimize devam ediyoruz. Güzel Ceylanpınar'ımızı, alt yapısıyla üst yapısıyla daha da modern bir yer haline getirmek için gece gündüz demeden ekibimizle birlikte hummalı bir çalışma sürdürüyoruz. Ceylanpınar'a bugüne kadar hiç görmediği yatırımları getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Büyükşehir Belediyesi'ne, ekiplerimize teşekkür ederim. Yolumuz ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - ŞANLIURFA