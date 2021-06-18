Başkan Altay mahalle yollarında sathi kaplama çalışmalarını başlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Altay mahalle yollarında sathi kaplama çalışmalarını başlattı

Başkan Altay mahalle yollarında sathi kaplama çalışmalarını başlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kent genelinde bu yıl yapılacak 400 kilometre mahalle yolunun sathi kaplama çalışmalarını başlattı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kent genelinde bu yıl yapılacak 400 kilometre mahalle yolunun sathi kaplama çalışmalarını başlattı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından sorumluluk alanındaki mahalle yollarında 2021 yılında yapılacak sathi kaplama çalışmalarını başlattı. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak alt yapıda da Konya modeli çalışmaları yürüttüklerini belirten Başkan Altay, bu kapsamda yol yapım çalışmalarını yoğun olarak sürdürdüklerini söyledi. Bu yılın yol çalışmaları için bir aydır sahada olduklarını ve alt yapı çalışmalarında bir aşamaya geldiklerini ifade eden Altay, "Bugün de Çarıklar ve Seçme mahallelerimiz arasındaki yolla birlikte sathi kaplama çalışmalarımızın başlangıcını yapmış oluyoruz. 2021 yılında Konya genelinde 400 kilometre yol Büyükşehir standartlarına kavuşmuş olacak. 130 milyonluk bir bütçeyle bu yolları inşa ediyoruz. Bu çalışmalarda 1 milyon 700 bin ton kırma taş, 9 bin ton da bitüm kullanıyoruz. Konyamızın tüm ilçelerinde ekiplerimiz yoğun olarak çalışıyor. Konyamızın standartlarını yükseltmek için büyük bir gayret içindeyiz" dedi.

Başkan Altay, daha sonra Çumra'ya bağlı Çarıklar Mahallesi ile Meram'a bağlı Seçme Mahallesi arasındaki 9 kilometrelik yolda sathi kaplama çalışmalarını başlattı. - KONYA

Başkan Altay mahalle yollarında sathi kaplama çalışmalarını başlattı
Başkan Altay mahalle yollarında sathi kaplama çalışmalarını başlattı
Başkan Altay mahalle yollarında sathi kaplama çalışmalarını başlattı
Başkan Altay mahalle yollarında sathi kaplama çalışmalarını başlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay İlham Aliyev Boris Johnson Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Seda Sayan Enis Arıkan
Spor Cristiano Okay Yokuşlu Merih Demiral Roberto Mancini Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Altay mahalle yollarında sathi kaplama çalışmalarını başlattı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 14:40:31. #1.15#

title