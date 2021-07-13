Başkan Altay: "Lavanta üretimini geniş alana yayacağız"

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin şehir genelinde tarımsal üretimi ve ürün çeşitliliğini artırmak için alternatif ürün olarak Güneysınır ilçesinde ektiği lavantada hasat işlemi yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin şehir genelinde tarımsal üretimi ve ürün çeşitliliğini artırmak için alternatif ürün olarak Güneysınır ilçesinde ektiği lavantada hasat işlemi yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Güneysınır'da alternatif ürün olarak örnek ekimi yapılan lavantanın hasadı gerçekleştirildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'da tarımsal üretimin ve üreticinin yaşadığı bölgede refah seviyesinin artması için Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar önemli tarım projelerini hayata geçirdiklerini ifade etti.

1,2 milyon lavanta toprakla buluşturuldu

Konya genelinde ürün çeşitliliğini artırmak için kurak bölgelerde ve kıraç arazilerde örnek çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Başkan Altay, "Bu kapsamda Güneysınır ilçemizi pilot bölge olarak belirleyerek 1 milyon 700 bin lira maliyetle 687 bin metrekarelik alanda 1,2 milyon lavanta fidesini toprakla buluşturduk. Ayrıca Güneysınır Belediyemizle birlikte 150 bin metrekare alanda 280 bin adet lavanta fidesi dikilerek örnek bahçe uygulaması yaptık. Çiftçimiz arazisini sulamadan ciddi gelir elde etmiş olacak inşallah. Deneme ekimi gerçekleştirilen lavantalardan ilk seferinde elhamdülillah çok güzel sonuçlar almıştık. İkinci hasadımız da verimli geçiyor. Amacımız lavanta üretimini daha geniş alana yayarak hemşehrilerimize katkı sağlamak. Ayrıca lavanta balı ve lavanta turizmiyle de bölgede turizm faaliyetlerini canlandırmak istiyoruz" dedi.

"Damıtma tesisimizde lavanta yağı çıkarılıyor"

Başkan Altay, KOP Bölge Kalkınma İdaresi desteğiyle inşa ettikleri lavanta damıtma tesisinin de hizmete girdiğini hatırlatarak, "Lavantanın en önemli ekonomik değerini oluşturan lavanta yağı bu sezon ilk defa damıtma tesisimizde çıkarılıyor. Bu hasat döneminde 5-6 ton civarında lavantanın işlenerek yağ elde edilmesini bekliyoruz. Dekar başına 4 ila 12 litre arasında yağ elde edilen lavantadan çıkarılan yağ miktarı kadar kalitesi de çok önemli. Tüm dünyada çok kıymetli olan lavanta yağı özellikle; ilaç sanayi, kozmetik sanayi, gıda ve temizlik sanayi olmak üzere birçok alanda kullanılıyor" ifadelerini kullandı.

Çiftçiye lavanta fidesi dikim makinası da verildi

Konya Büyükşehir Belediyesi ayrıca modern tarım tekniklerinin uygulanması ve işçiliğin azaltılması amacıyla çiftçiye son derece kolaylık sağlayan lavanta fidesi dikim makinasını da Güneysınır'a kazandırdı. Bu sayede çiftçilerin zamandan tasarruf etmesini sağlayarak işçilik maliyetlerindeki yükünü de azaltılmış oldu. Konya Büyükşehir Belediyesinin Hatıp bölgesinde kurduğu 40 bin metrekarelik tıbbi aromatik bitki bahçesi içindeki 10 bin metrekare alana da 25 bin adet lavanta fidesi dikildi. Burada üretilecek lavanta fideleri desteklemeler kapsamında üreticiye dağıtılarak fide maliyetinin azaltılması sağlanacak. Büyükşehir, kırsal bölgelerde ürün çeşitliliği oluşturma hedefi doğrultusunda Yalıhüyük, Derbent, Çeltik ve Sarayönü ilçelerinde de 5'er dekarlık alanda tıbbi aromatik bitki ekimi denemeleri yapıyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı