Başkan Ali Koç, yemekte Emre Belözoğlu ve takımdan şampiyonluk istedi
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Başkan Ali Koç, yemekte Emre Belözoğlu ve takımdan şampiyonluk istedi

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, barbeküde bir araya geldiği yeni teknik patron Emre Belözoğlu ve takıma moral verdi. Koç, Denizlispor maçıyla birlikte takımdan galibiyet serisi istedi, taraftarın şampiyonluk beklediğini anlattı. Futbolcularla tek tek konuşan Başkan, Fenerbahçe'deki görev süresinin üçüncü yılında şampiyonluğa ulaşmak için yoğun mesai harcıyor.

Sarı-Lacivertliler'de Başkan Ali Koç ve yöneticiler, Yukatel Denizlispor karşılaşması öncesi futbol takımı teknik heyeti ve oyuncularla yemekte bir araya geldi. Can Bartu Tesisleri'ndeki barbekü organizasyonuna Koç'un kurmayları Mustafa Kemal Danabaş, Selahattin Baki, teknik ve idari heyet, oyuncular, Futbol Akademi Genel Koordinatörü Tahir Karapınar ile personel katıldı.

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Başkan Koç yemek sırasında oyuncularla yakından ilgilenip sohbetti. Sabah'taki haberde; Koç'un şampiyonluk yarışında puan olarak geride olmalarına rağmen iddialarının devam ettiğini belirterek, "Her şey size bağlı. Kalan 10 maçı kazanmamız halinde ben ipi göğüsleyeceğimize inanıyorum. Hem hocamız Emre'ye hem de size güveniyorum. Denizlispor maçıyla birlikte galibiyet serisi başlatmanızı bekliyorum. Taraftarımız bizden şampiyonluk bekliyor" dediği aktarıldı.

Başkan Ali Koç, yemekte Emre Belözoğlu ve takımdan şampiyonluk istedi
Başkan Ali Koç, yemekte Emre Belözoğlu ve takımdan şampiyonluk istedi

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