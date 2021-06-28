Başkan adayı çıkmayan Eskişehirspor'un genel kuruluna 15 gün ara verildi
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Başkan adayı çıkmayan Eskişehirspor'un genel kuruluna 15 gün ara verildi

Başkan adayı çıkmayan Eskişehirspor'un genel kuruluna 15 gün ara verildi
Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen - Haberler | Spor

Eskişehirspor'un ertelenmiş olağanüstü genel kurulunda da başkan adayı çıkmaması üzerine Divan Kurulu, genel kurula 15 günlüğüne ara verildiğini açıkladı.

Eskişehirspor'un ertelenmiş olağanüstü genel kurulunda da başkan adayı çıkmaması üzerine Divan Kurulu, genel kurula 15 günlüğüne ara verildiğini açıkladı. Divan Kurulu Başkanı Ali Çelikoğlu, "Geldiğimiz noktada biz genel kurulumuza 15 gün sonraya kadar ara veriyoruz. Bu kez başka bir erteleme ve ara verme şansı yok, inşallah bu işi çözme noktasına geliriz" dedi.

Misli.com 2'nci Lig'e düşen Eskişehirspor'da seçimli olağanüstü genel kurul, başkan adayı çıkmadığı için Divan Kurulu'na devredilerek 15 gün ertelenmişti. Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde bugün yeniden toplanan olağanüstü genel kurulda da başkanlığa aday çıkmadı. Yaklaşık 106 milyonu futbolculara olmak üzere 246 milyon 258 bin 239 lira borcu olan kulübün Ali Çelikoğlu başkanlığındaki, kongre üyeleri Fatih Baturaygil, Mehmet Şimşek, Mehmet Kahya ve Çetin Arslanboğa'nın yer aldığı divan kurulu, transfer tahtasını açmak için yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

TRANSFER TAHTASININ AÇILMASINA İZİN VERMEDİLER

Kurul üyesi Fatih Baturaygil, halen anlaşmaya çalıştıkları eski yabancı oyuncuların olduğunu belirterek, Trabzonspor'un da transfer tahtasının açılması için gerekli olan imzayı vermediğini söyledi.

'FEDERASYONA CEVAP VERECEK YÖNETİM KURULU YOK'

Divan Kurulu Başkanı Ali Çelikoğlu ise Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ligde katılıp, katılmayacaklarına dair kulübe yazı geldiğini ifade ederek, "Şuanda bir takımız dahi elimizde kalmadı. Zannediyorum 17-18 yaş grubunda 7-8 futbolcumuz var. Geçen hafta TFF'den gelen bir yazıda liglere katılıp, katılmayacağımı sordular. Bizim divan kurulu olarak buna karar verecek bir yetkimiz yok. Yönetim kurulunun vermesi gereken karar ve imza. Bizim şuanda çok acil hareket ederek, TFF'ye Eskişehirspor olarak katılacağımızı beyan etmemiz için bir yönetimi teşekkül etmek zorundayız. Yoksa bununda süresini kaçırırsak, haliyle cevap vermediğimiz için liglere kabul olmayacağız. Geldiğimiz noktada biz genel kurulumuza 15 gün sonraya kadar ara veriyoruz. Bu kez başka bir erteleme ve ara verme şansı yok inşallah, bu işi çözme noktasına geliriz" şeklinde konuştu.

Eskişehirspor'un olağanüstü genel kuruluna 12 Temmuz tarihine kadar ara verildi. 15 gün sonra yapılacak olan genel kurulda da aday çıkmaması durumda kulüp, kayyuma devredilecek.

Başkan adayı çıkmayan Eskişehirspor'un genel kuruluna 15 gün ara verildi
Başkan adayı çıkmayan Eskişehirspor'un genel kuruluna 15 gün ara verildi
Başkan adayı çıkmayan Eskişehirspor'un genel kuruluna 15 gün ara verildi
Başkan adayı çıkmayan Eskişehirspor'un genel kuruluna 15 gün ara verildi
Başkan adayı çıkmayan Eskişehirspor'un genel kuruluna 15 gün ara verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen

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Başkan adayı çıkmayan Eskişehirspor'un genel kuruluna 15 gün ara verildi - Haberler Spor
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